Codacons premia a Roma Laura Lega, Prefetto di Firenze

Alla base delle decisione l’attività del Prefetto sul fronte della sicurezza stradale

Il Prefetto di Firenze, Laura Lega, riceverà giovedì 22 novembre a Roma il premio “Amico del consumatore 2018”, riconoscimento che ogni anno il Codacons assegna ai soggetti che si sono distinti per l’impegno a favore dei cittadini.

Alla base delle decisione di assegnare il premio alla Lega, l’attività del Prefetto sul fronte della sicurezza stradale: a differenza di tutti gli altri Prefetti d’Italia, Laura Lega non ha rilasciato, nel corso dell’estate 2018, alcuna autorizzazione in deroga ai divieti di circolazione dei mezzi pesanti, incrementando così la sicurezza su strade e autostrade italiane. Nel 2017 infatti si è registrato un considerevole aumento del numero dei morti in incidenti stradali proprio sulle autostrade, con un incremento dell’8% delle vittime e del 3,3% degli incidenti mortali. La maggior parte dei decessi si concentra nei mesi estivi, quando cioè cresce il numero di famiglie che si spostano lungo la rete autostradale per raggiungere le località di villeggiatura.

La consegna del premio “Amico del consumatore 2018” avverrà giovedì 22 novembre alle ore 14:30 a Roma presso Spazio Tiziano – Viale Tiziano 68, e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Codacons.