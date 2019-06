"Clubbing for Firenze", passeggiata d'autore con Bruno Casini

Giovedì 6 giugno 2019, con partenza alle 18, Bruno Casini è protagonista di una delle Passeggiate d’Autore di Vittoria Biagini, giunte alla loro settima edizione

Un itinerario con tappe in una Firenze diversa da quella più nota ai turisti. La città del cambiamento e del Rinascimento svela i suoi luoghi LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender) e il Rinascimento di Leonardo Da Vinci diventa anche un Rinascimento rock.

Quindi, con Bruno Casini è un tour nella “vita gaia fiorentina”: tra notti spensierate, il gay clubbing e l’underground delle discoteche e locali che, purtroppo, non ci sono più ma che hanno lasciato il segno. Un viaggio attraverso il ricordo di luoghi tellurici come il Banana Moon e il Tabasco. Verso luoghi proibiti come il cinema Arlecchino e il Ponte Vecchio, ritrovo gay degli anni ’60 del secolo scorso.

Tutto con un pizzico di narrativa underground nelle letture offerte dal Museo della Narrazione, associazione che da quest’anno organizza e promuove le amatissime passeggiate con direzione artistica di Vittoria Biagini.

«Clubbing for Firenze», la Passeggiata d’Autore con Bruno Casini, ha un costo di 20 €, che comprende: itinerario guidato per le strade di Firenze LGBT; incontro con l’autore e presentazione del libro “Clubbing for heroes” (2017, ed. Zona); aperitivo.

Parte del ricavato va a sostenere le attività dell’associazione OXFAM Italia, “insieme per vincere la povertà in Italia e nel mondo”.

Per prenotare: Telefonare al n. +39 339.6208483 (anche Whatsapp) oppure scrivere una mail all’indirizzo passeggiatedautore@museodellanarrazione.it

Bruno Casini ha curato la direzione artistica di Independent Music Meeting, appuntamento dedicato alla discografia italiana e straniera indipendente. Fa parte della redazione della rivista “Westuff”, della casa editrice “Tosca” ed è curatore della collana editoriale “I Marziani”, dedicata alle nuove culture giovanili metropolitane. Bruno Casini si occupa di musica, costume giovanile e tendenze dello spettacolo per varie testate giornalistiche.

«Clubbing for Heroes – Il ritmo degli anni ottanta. Fashion e rock’n roll» è l’ultimo libro scritto da Bruno Casini. Edito da Zona Editrice (2017), il libro narra il Rinascimento rock degli anni Ottanta a Firenze. Un periodo felice, con uno straordinario fermento, un effervescente rinnovamento delle arti e della cultura, innescato da nuove tendenze e movimenti giovanili d’impronta internazionale.