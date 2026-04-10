Club Lotus, Trophy 2026 al Circuito del Mugello

MONTECATINI TERME, 10 APRILE 2026 - Sale l’attesa per il prossimo appuntamento targato “CLI Trophy 2026”, la serie di eventi in pista organizzata da Club Lotus Italia, dedicata ai possessori di vetture Lotus, Caterham7 e Opel Speedster.

Sabato 11 aprile saranno ben 33 le vetture impegnate sullo splendido tracciato toscano, provenienti da tutta Italia e dall’estero.

L’area paddock riservata CLI metterà in mostra tutta la produzione Lotus: da quella presente (con i modelli Emira V6 e I4) a quella passata (con Elise S1, Exige S2 e V6, Evora), senza dimenticare vetture molto rare, come 2eleven e 3eleven. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati delle vetture “made in Hethel”.

Le auto saranno protagoniste anche in pista, nel corso di ben tre turni da 25 minuti ciascuno, esclusivi e cronometrati. I driver potranno inoltre contare sui servizi di tutoraggio, offerto da RC Dymanics, assistenza specializzata Lotus di Team Santilli, foto/video e catering. Al termine dell’evento saranno consegnati riconoscimenti a tutti i partecipanti.

Di seguito il programma della giornata:

8.00 accreditamento piloti

9.00 briefing

9.51 primo turno

12.33 secondo turno

15.23 terzo turno.

Dopo l’appuntamento di Misano dello scorso 1 marzo, un altro leggendario tracciato attende dunque gli associati CLI. La stagione in pista sarà completata da ben quattro ulteriori round, su percorsi sempre di altissimo livello e blasone tra i quali spiccano il Circuito di Barcellona (CLI Trophy – Round 3 – 28 giugno) e l’Autodromo di Imola (CLI Trophy @ Minardi Day – 20 settembre).

Per tutte le iniziative di CLI è possibile fare riferimento ai canali social del Club e visitare il sito web www.clublotusitalia.it.

CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO - Fondato in Toscana nel 2012, Club Lotus Italia è oggi il principale e più longevo Lotus Club della penisola. Con oltre 500 tesserati e dodici anni di attività continuativa, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del marchio britannico in Italia.

L’associazione, con sede a Montecatini Terme, vanta una presenza capillare su tutto il territorio nazionale — dalla Sicilia alla Lombardia — e una crescente dimensione internazionale, con soci provenienti da Svizzera, Grecia e Belgio.

Con un calendario che propone mediamente otto eventi all’anno, tra raduni su strada e track day in circuito, Club Lotus Italia si distingue per continuità, qualità organizzativa e partecipazione, affermandosi tra i Lotus Club più attivi e dinamici a livello mondiale.