Confesercenti Metropolitana Firenze: ecco la nuova giunta

Nonostante la lunga fase di emergenza sanitaria ed economica, le pesanti conseguenze per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi, Confesercenti Firenze ha deciso di confermare e svolgere la propria Fase Elettiva, organizzando oltre 40 assemblee (con le modalità consentite), che hanno visto la partecipazione di oltre 2000 imprenditrici e imprenditori del territorio.

Oggi lunedì 24 maggio si è svolta presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Firenze la presentazione del programma e del nuovo Gruppo Dirigente di Confesercenti; Claudio Bianchi, sposato con un figlio e titolare del Ristorante “I Ghibellini” in Piazza San Pier Maggiore, è stato confermato Presidente della Confesercenti Metropolitana di Firenze. Bianchi guiderà per i prossimi quattro anni l’Associazione, insieme ad una Giunta composta da imprenditori qualificati; VicePresidente Ilaria Scarselli, titolare di due attività di somministrazione a Fucecchio e Cerreto Guidi.

Alberto Marini è stato confermato Direttore Generale di Confesercenti Firenze, che nella Città Metropolitana di Firenze conta oltre 12.000 imprese associate e 17 sedi territoriali.

Di seguito i componenti della Giunta della Confesercenti Metropolitana di Firenze:

CLAUDIO BIANCHI – Presidente

Ristorante “I Ghibellini”, Firenze

ALBERTO MARINI – Direttore Generale

Sede Confesercenti Firenze, Piazza Pier Vettori – Firenze

ILARIA SCARSELLI – Vice Presidente

Presidente Confesercenti Empolese Valdelsa

Gelaterie “La Fonte del Gelato” a Fucecchio e a Cerreto Guidi

LUCA BARTOLESI – Vice Direttore

Sede Confesercenti Firenze, Piazza Pier Vettori – Firenze

FRANCO BROGI

Presidente FIEPET – Pubblici Esercizi

“Fionn Mac Coll Irish Pub” a Certaldo

SANTINO CANNAMELA

Presidente Confesercenti Città di Firenze

“Pasticceria Maggini”, Esercizio Storico dal 1919 e “Caffetteria Museum” a Firenze

MARIANNA CELLAI

Presidente Confesercenti Bagno a Ripoli

“Alimentari Luana Snc” a Grassina

CHRISTIAN DOMIZIO

Presidente Fondazione Sviluppo Urbano

“Tuttintimo Srl” a Sesto Fiorentino – “Biancheria La Casa” e “Sensazioni” a Campi Bisenzio

ROBERTO FOSSI

Presidente FIPAC – Pensionati

SERENA GONNELLI

“Olivia Bistrot” a Firenze – Produzione di Olio Artigianale “Gonnelli 1585”

MASSIMO MANETTI

Presidente “Consorzio Mercato Centrale”, Firenze – Presidente Promofirenze

“Macellerie Manetti”, Ristorante “Cipolla Rossa” e Trattoria “Santagostino” a Firenze

MONICA ROCCHINI

Presidente ASSOHOTEL

“Hotel Caravaggio”, “Hotel Genesio”, “Hotel Bavaria” a Firenze

SANDRO SANTONI

Presidente ASSOSANITA’

“Salus Medica Toscana Srl”, “Istituto Analisi Mediche San Lorenzo Srl”, “San Lorenzo Servizi Srl”, “Nuova Igea Srl”, “Istituto Nord Firenze Srl” a Firenze

LUCA TADDEINI

Presidente ANVA –Commercio su Area Pubblica

Abbigliamento uomo nei Mercati: Empoli, Siena, Castelfranco di Sotto, Pontedera, Montelupo Fiorentino

MARCO VERZI’

Presidente FEDERAGIT – Guide Turistiche

Guida Turistica Abilitata a Firenze e Provincia

“In questi lunghi e difficili mesi le difficoltà, la crisi che ha colpito molte imprese, non ci hanno impedito di svolgere un grande lavoro, di vicinanza agli imprenditori, di informazione e consulenza, di rappresentanza seria e responsabile che, anche nei momenti più drammatici, non è mai sfociata in populismo o in iniziative al limite della legalità. – afferma Claudio Bianchi Presidente della Confesercenti Metropolitana di Firenze – La qualità e la puntualità delle nostre proposte hanno trovato apprezzamento nella categoria e da parte di tutti i livelli istituzionali, a cui chiediamo di rendere evidente e sostenere concretamente questo grande lavoro che abbiamo svolto, nell’interesse delle imprese e della coesione sociale del territorio.

Nei prossimi anni ci aspetta una sfida ambiziosa, attraverseremo cambiamenti profondi che condizioneranno i nostri settori; come Confesercenti siamo proiettati nel futuro e siamo pronti a svolgere un ruolo da protagonisti delle scelte che verranno prese a livello locale e nazionale”.

Sono intervenuti nel corso della conferenza stampa: Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana, Dario Nardella Sindaco di Firenze e Leonardo Bassilichi Presidente della Camera di Commercio di Firenze. A Nico Gronchi Presidente Confesercenti Toscana sono spettate le conclusioni.

Il dibattito della Fase Elettiva ha discusso e approvato un “Documento Politico ed Organizzativo” (consultabile sul sito www.confesercenti.fi.it), di seguito si evidenziano i 10 punti significativi da cui ripartire: fisco e sostegni alle imprese; lavoro; credito; piano vaccinale, Green Pass e welfare di prossimità; imprenditoria femminile; nuova normativa per le imprese del commercio e turismo; legge speciale per Firenze; riqualificazione urbana (verso le Smart City); i centri commerciali naturali ed infrastrutture ed innovazione.

"Da questa grave crisi, ne potremmo uscire, ne stiamo uscendo, solo tutti insieme! Ripartiamo…insieme!", auspica Confesercenti.