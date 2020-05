Cinema, flash mob delle sale venerdì sera 8 maggio

Allo Stensen e in altre sale tutto illuminato in contemporanea al David di Donatello

In contemporanea con la 65a edizione dei Premi David di Donatello, in diretta domani venerdì 8 maggio su Rai 1 dalle ore 21.25, le sale cinematografiche italiane riaccenderanno, per una sera, le insegne e gli schermi, in attesa della riapertura e di un ritorno alla normalità.

Una specie di flash mob a cui aderiscono anche molte sale fiorentine e tra queste il Cinema Stensen di viale don Minzoni, con “la speranza che l’illuminazione serale delle nostre insegne e del nostro schermo – ha spiegato il direttore del cinema Michele Crocchiola – possa essere di buon auspicio per una imminente riapertura delle nostre sale e per accogliere nuovamente i nostri spettatori rimasti senza cinema per molte settimane”.

Il flash mob, organizzato da ANEC con hashtag #riaccendilcinema, intende lanciare un messaggio simbolico agli spettatori, agli operatori e alle istituzioni con il quale si sottolinea l’importante funzione sociale che le sale svolgono quotidianamente sul territorio come luoghi di incontro, partecipazione e scambio culturale, e si evidenzia la necessità di un progetto strategico per il rilancio del settore. A seguito del lockdown, infatti, 1.600 strutture cinematografiche hanno sospeso la loro attività, per un totale di oltre 4.000 schermi su tutto il territorio nazionale.