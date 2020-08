Ciclismo: Poste Italiane sostiene “L’Eroica”

Speciale annullo filatelico e delle cartoline dedicate, in virtù del legame storico che lega la bicicletta ed il portalettere

Poste Italiane sostiene, per la prima volta, “L’Eroica” che fa tappa domenica 30 agosto a Montalcino per poi proseguire nei prossimi mesi a Buonconvento e San Candido.

“L’Eroica”, una manifestazione evocativa del ciclismo d’altri tempi che ha saputo conquistare nel tempo l’attenzione di molti appassionati di tutto il mondo, si svolge ogni anno in buona parte su strade bianche nella zona del Chianti Senese e il regolamento prevede che vi si partecipi in sella ad una bicicletta d’epoca. I suoi percorsi, che variano di chilometro in chilometro, offrono sfide diverse alla portata di ogni tipo di ciclista amatoriale, fra cui in questa occasione una rappresentativa di dieci dipendenti di Poste Italiane.

L’Azienda sostiene l’evento per richiamare la storicità del legame fra la bicicletta e i portalettere e per sottolineare la sua vicinanza al territorio anche in situazioni difficili come quella dell’emergenza sanitaria.

Per festeggiare questo prestigioso appuntamento, Poste Italiane ha realizzato un annullo e delle cartoline dedicate che saranno disponibili nello stand filatelico allestito in piazza del Popolo a Montalcino, e offrirà la possibilità a tutti i clienti dell’ufficio postale di via Antonio Gramsci 4 di ammirare da vicino una bicicletta d’epoca del suo archivio storico.