Ciclismo: la ‘Firenze-Viareggio’ 2023 si corre il 15 agosto

Torna la ‘Firenze-Viareggio’, la classica del ciclismo per dilettanti che dal 1946 anni lega alla bicicletta il Ferragosto di fiorentini e toscani. La gara, riservata ai dilettanti-elite under 23 ed organizzata da AS Aurora asd, giunge quest'anno alla sua 76ª edizione.

A presentarla, questa mattina a Palazzo Vecchio, l'assessore allo sport Cosimo Guccione, Saverio Metti, presidente Federciclismo Toscana, Leonardo Gigli, presidente Federciclismo Firenze, Raffaella Berni, componente del consiglio di amministrazione del Corpo Vigili Giurati spa e Daniele Grazi, direttore generale della corsa.Prenderanno parte tre squadre straniere (l'olandese WPGA Amsterdam, la portoghese Obidos cycling team e la spagnola PC Baix Ebre) e 27 squadre italiane per un totale di 180 iscritti.

Partenza il 15 agosto alle 7,10 da piazza Tasso e arrivo dopo 178 km in piazza Mazzini, a Viareggio, verso le 12. Il percorso, che presenta anche per quest'anno la dura ultima salita del Pedona nel Comune di Camaiore, sarà come sempre insidioso e tecnico, da affrontare senza esagerare nella prima parte per poter essere freschi e lucidi nella picchiata finale verso l'arrivo. "La Firenze-Viareggio è entrata ormai nel cuore dei fiorentini - ha dichiarato l'assessore Guccione - e anche quest'anno continua a rinnovarsi con tanti giovani che speriamo possano poi entrare nei professionisti".

La cena di presentazione della corsa quest'anno si svolgerà al Torrino della Rondinella in lungarno Soderini giovedì 6 luglio alle 20.