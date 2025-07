Ciclismo: la corsa ciclistica 'Firenze-Viareggio Corpo Vigili Giurati'

Una delle classiche del ciclismo dilettanti che dal 1946 lega alla bicicletta il Ferragosto di fiorentini e toscani. La Firenze-Viareggio, organizzata da As Aurora e Asd Motociclisti Pistoiesi con la main sponsorship del Corpo Vigili Giurati, è giunta ormai alla sua 78ª edizione. La presentazione questa mattina in Palazzo Vecchio.

Quest’anno ci sarà una start list di circa 150 corridori, per un totale di 25 team tra i quali MBHBANK BALLAN CSB COLPACK, MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE, GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA, BIESSE - CARRERA - PREMAC, TEAM HOPPLÀ, BIESSE CARRERA. Tra le straniere PAIX EBRE (Spagna), MONEX (Messico) e ZAPPI (Gran Bretagna), squadre di grande eccellenza che garantiranno una corsa spettacolare fra le strade della Toscana.

I favoriti per la vittoria: Tommaso Dati (Biesse), Riccardo Lorello (Hopplà), Edoardo Cipollini (Colpack), Lorenzo Cataldo (Gragnano).

Il percorso sarà identico a quello dell’anno scorso. Il 15 agosto partenza programmata per le ore 7.10 da Piazza Tasso. Spettacolo assicurato come sempre sulla salita di Pedona (Camaiore). Aspettiamo tutti gli appassionati all’arrivo spettacolare di piazza Mazzini a Viareggio previsto per le ore 11.30.

"Il primo pensiero è per Giampaolo Ristori, che ci ha lasciati quest'anno, e che per tanto tempo è stato il 'padre' di questa manifestazione, facendola crescere e portandola avanti nonostante tante difficoltà - ha sottolineato l'assessora allo sport Letizia Perini - ringrazio anche Massimo Sandrelli, il neo presidente dell'As Aurora, che si è messo a disposizione per portare avanti questa tradizione. Non è facile fare eventi come questo che toccano così tanti Comuni e vedono, in strada, molti giovani ciclisti.

Per questo ringrazio il presidente, la vicepresidente e tutto il consiglio dell'As Aurora, i motociclisti pistoiesi che aiutano nell'organizzazione, e la Federazione ciclismo. Oltre al circolo Aurora e il circolo del Torrino, realtà importanti non solo per lo sport ma anche per l'aggregazione". "L'amministrazione sta puntando molto sulla bicicletta non solo come mezzo di trasporto ma anche come strumento di salute - ha aggiunto - senza dimenticare il valore sociale del ciclismo, uno dei quegli sport dove c'è un sano e vero agonismo oltre a tanto altruismo.

Si tratta di valori importanti che vogliamo rilanciare e diffondere sempre di più anche grazie a manifestazione come la Firenze Viareggio".

“Sarà per me una grande emozione vedere realizzarsi questa storica corsa - ha detto il neo presidente As Aurora Massimo Sandrelli - e sono sicuro che anche quest’anno lo spettacolo sarà assicurato grazie soprattutto alla famiglia Berni e al Corpo Vigili Giurati, title sponsor dell’evento, che sostiene la manifestazione ormai da più di 30 anni. Dopo la scomparsa del leggendario presidente dell’Aurora Giampaolo Ristori - ha proseguito Sandrelli-, mi hanno chiesto di raccoglierne il testimone.

Anche se colto alla sprovvista ho ritenuto di accettare per rispetto. Innanzi tutto nei confronti della famiglia Ristori che di questa manifestazione sono i patrocinatori appassionati e instancabili, insieme al loro gruppo di fedeli amici e collaboratori. Poi per la storia. Il prossimo anno l’Aurora festeggerà il suo ottantesimo compleanno e merita con pieno diritto di essere nell’arengo delle più importanti società fiorentine. Gli sforzi, le energie, la passione che si infondono in certe imprese sono un valore che merita riconoscimento e onore.

Lo sport fiorentino ha una sua storia invidiabile. Questa terra, famosa per la stramaledetta voglia di dividersi, trova unità e compattezza quando si parla di sport. Gli esempi sono tutti intorno a noi. Purtroppo è una materia spesso ignota ai giovani che non sentono il bisogno di consultare la memoria. Ecco, mi piacerebbe, insieme a tutti coloro che si sono già resi disponibili, a fianco della mitica “Firenze- Viareggio”, dar vita ad un vero festival della storia sportiva fiorentina. Da uomo di sport quale mi ritengo, pensare che il nome di Enzo Sacchi (primo vincitore della Firenze-Viareggio) oggi campeggia (anche se spesso nell’indifferenza generale) sull’ingresso del motovelodromo delle Cascine mi emoziona.

La storia è la cronaca del passato e non può e non deve essere accantonata su uno scaffale. La storia è vita. L’Aurora fa parte a pieno titolo della storia del ciclismo fiorentino.”

Il Corpo Vigili Giurati ha appena tagliato il traguardo dei 100 anni di attività e sarà anche per quest’anno lo sponsor principale della 78^ edizione della Firenze Viareggio. “Più di un secolo di passione, dedizione e successo - ha evidenziato Emilio Berni, ad Corpo Vigili Giurati - un’eccellenza che continua a sostenere il mondo dello sport, mantenendo vivi i valori che hanno guidato questa società”.

"L’Asd Motociclisti Pistoiesi, su proposta della A.S. Aurora, storico organizzatore - ha dichiarato il presidente Stefano Curradi - ha assunto l'incarico di organizzare la Firenze-Viareggio per il 2025. Alla Loro richiesta, da grandi appassionati di ciclismo quali siamo, non potevamo che dare il massimo della considerazione, e dopo una brevissima consultazione del gruppo dirigente, ho deciso di rispondere presenti. Dare il nostro contributo alla realizzazione di una gara così prestigiosa, unica nel panorama ciclistico italiano, con una lunga storia alle spalle (prima edizione 1946) ed un albo d'oro di prim'ordine, è motivo di grande orgoglio.

L’organizzazione procede in piena sintonia con gli amici dell' As Aurora, portatori di grandissima esperienza, che dopo un necessario riassetto societario di recente concluso, sono certo che riprenderà, fin dalla prossima edizione, l'organizzazione di questa prestigiosa gara con passione e competenza, come dimostrato in tanti anni. E Noi saremo a loro fianco per garantire, con tutti i nostri associati, i servizi di scorta e di sicurezza"

“E’ con grande gioia - ha commentato Annalisa Ristori, vicepresidente As Aurora - che rivesto questa carica. Lo sento, infatti, come il passaggio di testimone da mio padre, da mio fratello a me, per questo provo tutto l’orgoglio di rappresentare la mia famiglia. Si può dire davvero che io sia cresciuta insieme alla Società Aurora e che l’Aurora sia cresciuta con me. Fin da bambina, infatti, ho visto mio padre seguire per tutto l’anno le attività di questa società culminanti sempre, alla fine, nella grande sfida della corsa ciclistica Firenze – mare, che puntualmente ogni anno si svolgeva a ferragosto.

Era un grande giorno, questo, seguito con grande trasporto emotivo da tutta la mia famiglia. Da allora la Firenze – mare, grazie anche a tutti i soci, è cresciuta di valore e di importanza, diventando un classico nelle gare ciclistiche nazionali. Mio fratello Giampaolo ha raccolto l’eredità paterna con grande entusiasmo e impegno. Non c’è stato mai da parte sua un momento di incertezza o esitazione: ha dato tutto se stesso, ha profuso tutte le sue forze, fino alla fine, perché l’Aurora continuasse a vivere.

Ed era felice quando la gara si avvicinava: lo rivedo entusiasta e indaffarato, con il suo grembiule bianco da cuoco provetto, correre qua e là fra i tavoli per l’allestimento della classica tradizionale cena, volta alla presentazione ufficiale della gara ciclistica. Non ha mai mancato di rivolgere nel libretto della corsa con puntualità e solerzia il suo saluto e i suoi auguri a tutti i partecipanti, con vero e sincero slancio, quello stesso slancio che sempre lo contraddistingueva e che profondeva in tutto ciò che amava.

Non gli sono mancati attestati e riconoscimenti che accettava felice ma sempre con la modestia propria della sua natura. Ricordo il suo sorriso raggiante ed è con questo sorriso che voglio che tutti lo ricordiate. E’ a lui che sarà dedicato quest’anno il trofeo del vincitore".

"Un’altra edizione, la 78ª, di questa splendida corsa si sta concretizzando - ha rilevato Daniele Grazi, direttore generale dell’organizzazione - e mi aspetto un gran numero di pubblico all’arrivo di piazza Mazzini a Viareggio il 15 agosto. La manifestazione, gara nazionale dal 2021, si può svolgere a questi livelli grazie al supporto del nostro Title sponsor Corpo Vigili Giurati. Ringrazio quindi l’Amministratore Delegato della società Emilio Berni per essere sempre al fianco dell’As Aurora e per contribuire in maniera così importante all’economia dell’evento - commenta Daniele Grazi, Gli altri ringraziamenti vanno al Comune di Firenze che concede da sempre all’As Aurora una sede funzionale che funge da vero e proprio centro operativo di tutte attività sociali.

Grazie anche a ICare e Farmacity Viareggio e a tutti gli altri partner (Neri Sottoli, Vangi, Savino del Bene, Studio Del Re, ARC, NEB 18, Chianti Banca, Rondinella del Torrino, Salumi Gerini, Gierre Immobiliare, Florentia Legno) che ci aiutano anno dopo anno nella realizzazione della corsa e al Comune di Viareggio che a Ferragosto mette in campo un gran dispiegamento di forze per garantire la sicurezza della manifestazione".

L’A.S. Aurora-Sport & Cultura è un’associazione senza scopo di lucro e apartitica, fondata nel 1946 a Firenze, nel cuore dell’oltrarno, da Renzo Ristori. L’Aurora è nata in un quartiere di artigiani e ne ricalca le caratteristiche: il cuore, la maestria, l’operosità e la spontaneità. La corsa ciclistica Firenze-Viareggio è la principale manifestazione sportiva che l’A.S. Aurora-Sport e Cultura organizza e giungerà nel 2025 alla sua 78^ edizione. La gara, nata nel 1946, si svolge il giorno di Ferragosto ed è una delle più importanti della categoria elite under 23.

La Firenze-Viareggio è una straordinaria vetrina per i dilettanti che si apprestano a fare il salto definitivo nel mondo del professionismo. Alcuni dei più grandi campioni del ciclismo hanno vinto la Firenze-Viareggio prima di affermarsi ai massimi livelli internazionali: Enzo Sacchi (1946) futuro Campione del Mondo, Cesare Cipollini (1977), Ivan Gotti (1990), Gian Matteo Fagnini (1991), Luca Scinto (1992), Yaroslav Popovyc (2001), Andrėj Kunitski (2005), il polacco Rafal Majka (2009), medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e vincitore di due tappe e della maglia di miglior scalatore al Tour de France 2014, Salvatore Puccio (2011), maglia rosa per un giorno al Giro d’Italia 2013 e Fausto Masnada (2016).

Ciclisti famosi e “storici” come Gino Bartali hanno fatto parte della giuria di questa straordinaria corsa, contribuendo così a scrivere un pezzo della sua storia. Il 15 Agosto si svolgerà la 78^ edizione della corsa Firenze-Viareggio. Solitamente sono 170 i ciclisti iscritti alla corsa.

Le operazioni di segreteria si svolgeranno presso la sala ex Leopoldine il 14 agosto dalle ore 15. La partenza della corsa è fissata per il giorno 15 agosto alle ore 7.10 da piazza Tasso. Come sempre la manifestazione è aperta gratuitamente alla cittadinanza, agli appassionati e ai curiosi che in buon numero frequentano ogni anno le operazioni preliminari alla partenza.Quest’anno la cena di presentazione della corsa si svolgerà giovedì 3 luglio dalle ore 20 al Circolo della Rondinella in lungarno Soderini 2 a Firenze (zona San Frediano).