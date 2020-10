Ciclismo, domani la “crononoscalata Firenze-Fiesole” in notturna

Attenzione ai provvedimenti: dalle 19.45 chiusa via San Domenico

Domani mercoledì 14 ottobre è in programma la “cronoscalata Firenze-Fiesole”, la gara ciclistica in notturna valevole per il Trofeo Franco Ballerini e per l Memorial Gastone Nencini. Per consentire lo svolgimento della gara sono stati predisposti alcuni provvedimenti di circolazione. Si inizia con i divieti di sosta in via San Domenico (dalle 13 lato numeri civici pari tra piazza Edison e via del Frullino, dalle 18 sull’intera strada ambo i lati) e divieti di transito (dalle 19.45 alle 23.30).

Di conseguenza saranno chiuse le immissioni in via San Domenico da via Jacopone Da Todi, via Boccaccio, via della Piazzuola (lato via di San Domenico) mentre in via del Palmerino sarà istituito un senso unico alternato. Chiuse anche via del Frullino e via di Camerata (tra via del Frullino e via San Domenico).