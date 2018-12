Cibo per la Mente: “A tavola con Itaca. 36 Ricette per il Buonumore”

Edito da Polistampa il primo Ricettario realizzato dai ragazzi che soffrono di problemi di Salute Mentale e che frequentano Club Itaca Firenze, con la prefazione dello chef stellato Vito Mollica

Firenze, 19 dicembre 2018– 36 ricette, trentasei strade per uscire dal guscio della malattia e combattere a tavola, con il gusto e con la convivialità, i pregiudizi contro chi soffre di disturbi mentali. Edito da Polistampa, “A tavola con Itaca. 36 Ricette per il Buonumore” è il primo libro promosso da Progetto Itaca Firenze Onlus, Associazione di Volontariato che sostiene una visione positiva nel campo della salute mentale e offre gratuitamente servizi di riabilitazione per giovani che soffrono di disturbi mentali e iniziative di sostegno ai famigliari, oltre a progetti di informazione e prevenzione. La prefazione – e in alcuni casi la consulenza tecnica – è dello chef stellato Vito Mollica, che ha preso a cuore la causa dell’associazione.

La presentazione al pubblico è in programma giovedì 27 dicembre alle ore 18 al Caffè Letterario Niccolini (via Ricasoli, 3) alla presenza della giornalista Anna Maria Tossani, dello psichiatra Andrea Cicogni, Francesco Salesia, presidente del Progetto Itaca Firenze, Francesca Camicciotti, autrice delle illustrazioni del libro e Antonio Pagliai, editore (ingresso gratuito).

Che la cucina e la buona tavola abbiano delle proprietà terapeutiche è noto. Cosa c’è di extra-ordinario nella realizzazione di una raccolta di ricette, nell’epoca in cui il cibo è diventato food e invade le nostre vite sotto ogni forma? Il libro promosso da Progetto Itaca Onlus non parla solo di cibo, ma della vita del Club Itaca, centro per lo sviluppo dell’autonomia socio lavorativa di giovani tra i 20 e i 45 anni con una storia di disagio psichico. I piatti sono realizzati dai Soci del Club in una piccola ma estremamente accogliente cucina, suggeriti da loro o dai Volontari o dallo Staff.

Trentasei ricette illustrate ognuna da un disegno, realizzato con cura e passione da Francesca Camiciotti, Socia del Club. “Ancora una volta nella mia vita – dichiara Vito Mollica, executive chef de Il Palagio, il ristorante del Four Seasons di Firenze - ho avuto la conferma di come la cucina e il cibo ci uniscano e ci leghino profondamente tutti. Senza distinzioni di sorta”. “Il rapporto tra cibo e Medicina – aggiunge Tonino Santomauro, psichiatra ASL Firenze - è sempre stato importante nel corso del tempo, ma è soprattutto in Psichiatria”.

L’Associazione Progetto Itaca Firenze Onlus rivolge un ringraziamento speciale alla Famiglia Ardenti di Policar Group spa, a Giovanni e Andrea Taddei di A.I.B. e al Lions Club International Galileo Galilei, senza il cui supporto sarebbe stato difficile realizzare il volume che “rappresenta l’emblema del raggiungimento della maturità del nostro e un modo per far conoscere e diffondere ancora l’attività della nostra onlus grazie alla diffusione del volume nelle librerie. Una sfida, una scommessa che ogni giorno portiamo avanti affrontando difficoltà ma sempre con forza e passione e soprattutto insieme. Uniti verso un unico obiettivo: l’abbattimento di un pregiudizio, lo stigma che vede la Malattia Mentale come un qualcosa da nascondere e di cui è inopportuno parlare, mentre secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2020 questa sarà la prima patologia nel mondo e già oggi colpisce oltre il cinquanta per cento della popolazione” afferma Francesco Salesia, Presidente dell’Associazione.

Ha dichiarato inoltre Sara Funaro, Assessore Sanità e Welfare Comune di Firenze: “Non è un libro di ricette qualunque ma un progetto straordinario che invita a fermarsi a riflette su quella che c è dietro, sulle storie e sul lavoro che viene fatto con queste persone.Tutti hanno il diritto di avere una vita dignitosa e di poter valorizzare a pieno le proprie potenzialità”.

Progetto Itaca Firenze Onlus è un’Associazione di volontari impegnata nel campo della Salute Mentale nata il 14 febbraio 2011, parte del network nazionale coordinato dalla Fondazione Progetto Itaca Onlus, che promuove progetti di formazione, prevenzione e riabilitazione per le persone affette da disturbi mentali e per i loro familiari.

Club Itaca Firenze è un centro per l’inserimento sociale e lavorativo di giovani che hanno una storia di disagio psichico attraverso l’impegno in attività interne, necessarie al funzionamento della struttura. Il modello nasce negli Stati Uniti nel 1948 ed è diffuso in tutto il mondo: 332 Clubhouse in 33 paesi accolgono circa 100.000 persone. Si fonda sull'idea che il lavoro e i rapporti che si creano attraverso di esso sono riabilitativi e formano una solida base per crescere nella sicurezza in sé stessi. Si tratta di una struttura diurna, non sanitaria, gestita con la formula del Club, dove i giovani che aderiscono sono Soci, in modo gratuito, volontario e senza limiti di tempo. Il Club è gestito attraverso il lavoro e vuol sostenere l'autonomia sociale e lavorativa dei propri Soci, che vi trascorrono giornate organizzate in unità di lavoro. L'obiettivo finale, dopo una valida esercitazione, è quello dell'inserimento lavorativo in aziende esterne. Club Itaca Firenze ha aperto il 5 giugno del 2012 e oggi conta 66 Soci. Questo progetto si affianca alle istituzioni e ai servizi sanitari, offrendo un percorso di riabilitazione più sociale che medica, puntando al rafforzamento della parte sana che persiste nonostante la malattia.