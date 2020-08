​Chiusura per tre settimane dalla SP37 a Sant'Agata

Per lavori al ponte sul torrente Cornocchio dal 24 agosto all'11 settembre

Per lavori di manutenzione e messa in sicurezza al ponte sul torrente Cornocchio al km. 8+400 della SP37 Galliano-Sant'Agata, lavori consistenti nel recupero corticale del calcestruzzo, nella demolizione e ricostruzione della soletta in cemento armato e nella installazione di nuove barriere di sicurezza stradale, sarà necessario chiudere al transito di veicoli e anche di pedoni il ponte per un periodo stimato di almeno tre settimane, programmate dal 24/08/2020 all'11/09/2020.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa Statale, Provinciale e Comunale.