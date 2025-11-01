Chiusura imminente per l'ipermercato Panorama

Dopo 13 anni di cassa integrazione, la riduzione della superficie del punto vendita, la perdita di numerosi posti di lavoro, la direzione di Panorama ai Gigli ha avviato la procedura di licenziamento collettivo, che dovrebbe concludersi entro i 120 giorni previsti dalla legge.

L'Amministrazione comunale di Campi Bisenzio esprime profonda preoccupazione per l'annunciata chiusura dell'ipermercato Panorama, situato all'interno del centro commerciale I Gigli, prevista per il prossimo 31 dicembre, e per le conseguenze che tale decisione comporterà per le 45 lavoratrici e i lavoratori coinvolti.

«Siamo vicini alle persone che, dopo anni di impegno e professionalità, si trovano oggi ad affrontare una situazione difficile e inaspettata -dichiarano l'assessora al Lavoro Carla Bonora e l'assessore alle Politiche Sociali Lorenzo Ballerini- Il Comune di Campi Bisenzio è al loro fianco e farà tutto il possibile per sostenere i dipendenti, promuovendo un confronto costruttivo con la proprietà e con le organizzazioni sindacali, al fine di individuare soluzioni concrete per la tutela dell'occupazione».

L'Amministrazione comunale si dichiara disponibile a convocare un tavolo di crisi con Regione Toscana, rappresentanze sindacali e proprietà, per esplorare tutte le opportunità di ricollocazione e sostegno economico e sociale ai lavoratori.

Inoltre, nelle prossime ore il Comune di Campi Bisenzio si farà promotore di una proposta più ampia che coinvolga l'intero territorio della Piana fiorentina, con l'obiettivo di costruire un percorso condiviso che metta al primo posto la ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici, in particolare di coloro che operano nel comparto del commercio, settore fortemente radicato e presente sul territorio.

«In un territorio che ha già vissuto troppe crisi industriali e commerciali - concludono Bonora e Ballerini - è indispensabile che le aziende si assumano la responsabilità sociale delle proprie scelte. Il Comune sarà presente, come sempre, per garantire la dignità del lavoro e la tutela delle persone».

USB sarà al fianco dei lavoratori di Panorama per denunciare questa ennesima ingiustizia e per pretendere garanzie vere, non promesse vuote: "L’azienda chiuderà probabilmente con una cassa per cessazione, preludio all’ennesima beffa: sappiamo già cosa potranno offrire, una cassa integrazione che si dimostra essere sempre più uno strumento più utile per le Aziende che per i lavoratori, utile solo a rinviare il problema e a prolungare l’angoscia di chi vive del proprio lavoro. Per l’azienda, quei 45 lavoratori sono numeri da cancellare: da usare, spremere e poi gettare. Ma dietro quei numeri ci sono persone, famiglie, mutui, affitti, figli, storie e progetti di vita che rischiano di essere spazzati via in nome del profitto e della speculazione. Noi ci opponiamo a questa mercificazione del lavoro e alla logica dei ricatti occupazionali.

Sappiamo già come andrà: lavoratrici e lavoratori, messi con le spalle al muro, saranno costretti ad accettare i peggiori compromessi pur di sopravvivere.E non sono loro da biasimare, ma un sistema che li riduce alla disperazione, che trasforma i diritti in concessioni e la dignità in merce di scambio.Chiediamo alle istituzioni locali, alla Regione Toscana, soluzioni concrete, volte alla ricollocazione di questi lavoratori, troppo giovani per andare in pensione, ma non più giovani per reinserirsi nel mondo del lavoro" dichiarano da USB Lavoro Privato Firenze.

In riferimento alle recenti notizie riguardanti l’insegna Panorama e la prevista chiusura del supermercato presso il Centro Commerciale I Gigli, la Direzione del Centro Commerciale I Gigli precisa che tale decisione rientra esclusivamente nelle competenze del Gruppo Pam, di cui Panorama fa parte. La Direzione esprime il proprio dispiacere per la situazione che sta coinvolgendo l’insegna e manifesta vicinanza ai dipendenti.

Ogni attività o scelta gestionale relativa a Panorama è tuttavia di esclusiva pertinenza del Gruppo Pam e non coinvolge in alcun modo la Direzione del Centro Commerciale I Gigli né la proprietà dello stesso.