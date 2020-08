Chievo vs Empoli: 1-1. Il campionato dell'Empoli finisce qui. Il Chievo in semifinale

facebook

L’Empoli non affronterà lo Spezia in semifinale play off, gara di andata non essendo riuscita ad andare oltre il pari che viceversa bastava al Chievo Verona, forte dei suoi 56 punti in classifica, in caso di risultato di parità alla fine dei 120 minuti ( 90 minuti + 30 di tempi supplementari).

LEmpoli in avvio di gara parte forte sfiorando la rete con Ricci a cui risponde, di destro, Vignato. La prima vera occasione del match è clivense, ed è di Djoprdjevic e successivamente il rigore assegnato al Chievo per un tocco di mano di Ricci, viene parato da Brignoli.

Nella ripresa anche all’Empoli viene assegnato un rigore (87’) dopo un secondo tempo molto avvincente con un batti e ribatti reciproco. Se ne incarica Ciciretti che calcia alla sua destra dove Semper intuisce parando la palla che era andata a sbattere nella parte bassa del palo.

Risultato finale Chievo Verona 0- Empoli 0

Si va ai supplementari. Il Chievo passa in vantaggio con Garritano che, su tiro cross di Rigione, è il più veloce a piazzare la palla nell’area piccola mettendo fuori causa Brignoli. Garritano è già al terzo gol nelle ultime 3 gare. L’Empoli ci crede ancora tanto che ottiene un altro rigore per tocco di mano di Dickmann. Se ne incarica La Mantia al posto di Mancuso, rigorista designato, sparando direttamente alle stelle. Nonostante lo scippo senza esito Tutino va segno riportando la gara in parità, anche se in semifinale ci va il Chievo.

L’Empoli si congeda da questo campionato, un campionato con prospettive notevoli ma che ha confermato la sua permanenza nel campionato di serie B, un risultato importante da cui ripartire pensando a ciò che l’Empoli è sempre stato.

Franca Ciari

Marcatori: 98' Garritano (C), 110' Tutino (E)



Chievo Verona (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre (118' Karamoko), Esposito (81' Zuelli), Obi (73' Di Noia); Vignato (118' Cavar), Djorjevic (91' Ceter), Garritano. All. Aglietti.



Empoli (4-3-3): Brignoli; Antonelli (67' Pinna), Romagnoli, Nikolaou, Fiamozzi; Ricci (68' Frattesi), Henderson, Bandinelli (106' Tutino); Bajrami (67' Mancuso), La Mantia, Ciciretti (101' Moreo). All. Marino.



Arbitro: sig. Ghersini di Genova



Ammoniti: 40' Henderson (E), 95' Ceter (C)