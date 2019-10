Chiesa si è allenato in gruppo: ottimismo per Brescia

Foto da Violachannel

L'attaccante viola si era leggermente infortunato giocando in Nazionale. Voci su Ibrahimovic a gennaio per l'Europa. Stadio alla Mercafir, riunione in Palazzo Vecchio con il sindaco Nardella che twitta: "Basta polemiche, facciamo sul serio"

Federico Chiesa oggi si è allenato in gruppo e cresce quindi l'ottimismo per la sua presenza dal primo minuto lunedì prossimo nel posticipo serale contro il Brescia.

L'attaccante azzurro era stato sostituito durante il match con la Grecia da Mancini per il riacutizzarsi di un dolore al flessore della coscia destra. Gli esami specifici avevano subito sgomberato il campo dai timori: nessuna lesione e adesso il recupero pare andare verso l'esito migliore anche perché non si gioca sabato o domenica pomeriggio ma lunedì sera.

Mentre stanno tornando tutti i nazionali dai vari impegni in mezzo mondo, ieri si è svolta la partita 'in famiglia' con il Grassina vinta dai viola 6-0 a Coverciano a porte chiuse.

Sul fronte del mercato, si fanno largo le voci su un possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic a gennaio: un sogno accarezzato da molti tifosi viola anche perché l'arrivo di Ibra garantirebbe quella decina di gol in più che potrebbero essere decisivi nella corsa all'Europa.

Tutto questo mentre nel pomeriggio si è svolta una riunione della task force messa in piedi dal sindaco Nardella per favorire la realizzazione del nuovo stadio viola nell'area Mercafir. In un tweet il primo cittadino scrive: 'Basta polemiche, facciamo sul serio'.