Chick Corea al Musart Festival Firenze

Il leggendario pianista a capo della Akoustic Band, lunedì 23 luglio 2018 -ore 21,15- in piazza SS Annunziata. Christian McBride's New Jawn chiude l’edizione 2018 di Jazz & Wine in Montalcino

Continua Musart Festival in piazza della Santissima Annunziata a Firenze. La rassegna abbina grandi nomi dello spettacolo a eventi, mostre e visite d’arte. Più che un musicista, un mito vivente. Del jazz, soprattutto di quel filone che affonda le radici nel ritmo latino e nel rock. Chick Corea approderà lunedì 23 luglio in piazza della Santissima Annunziata (ore 21,15 – biglietti da 30 a 50 euro, gold package 118 euro). Dopo molti anni, sarà l’occasione per vederlo di nuovo a capo della Chick Corea Akoustic Band, combo che al genio del pianista aggiunge una sezione ritmica straordinaria, John Patitucci al basso e Dave Weckl alla batteria. La formazione riporta i voli lirici sperimentati nella Elektric Band in una dimensione classica per un piano trio acustico. L'energia al pianoforte e la vena compositiva di Chick Corea si fondono con la maestria di Patitucci e la brillantezza di Weckl. L’album eponimo della Chick Corea Akoustic Band, anno 1989, conquistò il Grammy Award per la “Best Jazz Instrumental Performance” - e molti altri riconoscimenti - grazie a un sound intriso di invenzioni melodiche e al fertile interplay tra i tre musicisti.

I biglietti – 50/43/30 euro – sono disponibili in prevendita nei punti Box Office Toscana http://www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804 e online su www.ticketone.it. Il giorno del concerto biglietti in vendita dalle ore 15,30 alla biglietteria del festival, in piazza Brunelleschi all’interno del chiostro dell’Università, dove è un funzione anche il cambio voucher per chi ha acquistato online.

E’ affidata a uno dei più straordinari artisti internazionali la chiusura della ventunesima edizione di Jazz & Wine in Montalcino, il festival che unisce la grande musica jazz e il vino di qualità e che nasce dalla collaborazione tra l’azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma e il Comune di Montalcino. Domenica 22 luglio alla Fortezza di Montalcino (inizio ore 21.45) arriva Christian McBride's New Jawn. Vincitore di ben cinque Grammy Awards, McBride (classe 1972) è uno dei musicisti più autorevoli e rispettati del mondo musicale contemporaneo. Ha partecipato alla registrazione di più di 300 dischi di ogni genere e il suo contrabbasso è il pilastro su cui hanno poggiato gli equilibri di innumerevoli band. Vero virtuoso, McBride è in grado di padroneggiare tanto il contrabbasso che il basso elettrico, una abilità che gli permette digressioni entusiasmanti e ben supportate dalla sua band, composta anche qui da una formazione di all stars cioè Josh Evans (trumpet), Marcus Strickland (saxophone) e Nasheet Waits (drums). Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino avranno inizio alle ore 21.45.