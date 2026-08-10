Chiardiluna, Pif ospite in sala

L’arena estiva del cinema Chiardiluna, in via Monte Oliveto angolo Viale A. Aleardi a Firenze, ha reso nota la sua programmazione dal 20 luglio al 16 agosto. Apertura dell’arena alle 20:30, spettacolo unico alle 21:30. I posti in sala sono numerati.

All’interno dell’area è attivo un servizio bar con snack e primi piatti.

Biglietti

Intero 7,00€ - Ridotto 5,50€ - Online 7,50€

Il ridotto è valido per possessori Card Firenze al Cinema, militari e bambini fino a 10 anni.

Per i film italiani ed europei: Intero 3,50€ - Online 4,00€

È possibile acquistare i biglietti in cassa e online.

Evento speciale, sabato 25 luglio quando è in programma un incontro con Pif, regista e attore, che presenterà il suo film "...Che Dio Perdona a Tutti" e al termine della proiezione parteciperà a un incontro con il pubblico. Prima della proiezione è prevista una degustazione di dolci siciliani in collaborazione con la Pasticceria Gualtieri.

Il film

"...Che Dio Perdona a Tutti", Italia 2026, 113'. Protagonista Arturo, agente immobiliare con la passione per i dolci, in particolare per lo sciù. Conosce Flora, figlia del pasticcere, ragazza credente e determinata. Tra fraintendimenti e tentativi di avvicinamento, Arturo si ritrova a mettere in discussione le sue abitudini.

Il trailer è disponibile sul canale YouTube.

Contatti e info

Cinema Estivo Chiardiluna Via Monte Oliveto ang. Viale A. Aleardi - 50124 Firenze tel: 055 2337042 - email: arenachiardiluna@gmail.com

A settembre riaprirà la Multisala Cabiria.Per aggiornamenti è possibile seguire i canali social e iscriversi alla newsletter.