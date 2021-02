Chi paga l'acqua per lavare le scale condominiali?

"Perché la ditta delle pulizie chiede sempre di usare il rubinetto di casa mia?"

Buongiorno,

ho visto alcuni vostri articoli su internet e vorrei cortesemente farvi una domanda riguardo le pulizie condominiali.

Vivo in un condominio di otto unità abitative e assenza totale di amministratore poiché si è fatto carico di amministrare il condominio uno degli abitanti del palazzo. Costui ha affidato a una coppia la pulizia delle scale condominiali e ogni volta vengono a chiedere l'acqua a me (non c'è una fontanella condominiale e nessuno mi scala l'acqua che io provvedo a fornire loro). L'ultima volta ha suonato insistentemente il campanello di casa anche con derisione poiché nessuno gli apre, nessuno vuole dargli l'acqua e veniva sempre da noi. Io da quel giorno ho detto loro che o tutti gli danno l'acqua o non lo farà più nessuno, me compresa. Ora vorrei sapere se dovessero diventare insistenti (poiché non credo siano brava gente)... Vorrei sapere cosa devo fare qualora dovessero diventare insistenti e cosa fare se nessuno gli dà l'acqua e insistono a volerla da noi.

In attesa di un vostro riscontro porgo cordiali saluti

E. P.

Salve,

non ha nessun obbligo a fornire l'acqua alla ditta di pulizie che dovrebbe venire sul condominio direttamente con la fornitura, o il condominio deve installare un rubinetto condominiale per l'approvvigionamento.

Non vi è nessun obbligo da parte sua.

Saluti