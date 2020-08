Chi ha rimosso lo striscione di addio per il peruviano morto?

E' sparito, in via Luciano Berio, l'estremo saluto degli amici al connazionale investito all'alba del 17 luglio sulle strisce pedonali

FIRENZE- Era stato investito da un camion della raccolta dei rifiuti all'alba di venerdì 17 luglio in via Luciano Berio, all'ingresso del parco delle Cascine. L'immigrato peruviano, morto attraversando sulle strisce pedonali, nei giorni seguenti era stato salutato da alcuni amici, con uno striscione legato a due pali di segnaletica stradale, contornati di fiori. Sul telo improvvisato i connazionali avevano scritto il suo nome, con un breve messaggio di addio. Un modo per testimoniare il dolore per la perdita dell'amico.

Oggi quell'improvvisato striscione funebre non si trova più accanto al semaforo sull'incrocio con viale Fratelli Rosselli. Chi lo ha rimosso? E perché?

Forse qualche fiorentino, ignaro del significato di quelle poche parole scritte in lingua spagnola? Oppure un giovane teppista dei tanti che bazzicano la zona? O un esagitato, mosso dalla confusa idea sovranista che gli stranieri siano "inutili" al paese?

O peggio ancora, è stato fatto togliere dall'amministrazione comunale? Per mano di uno zelante funzionario, impegnato a far rispettare la legge che vieta di esporre sulla pubblica via comunicazioni prive di autorizzazione onerosa?

E' vero, è illegale usare l'area pubblica per comunicazioni private non autorizzate. Eppure quell'ingenuo striscione era solo il povero mezzo che alcuni immigrati sudamericani hanno escogitato per rivolgere il saluto funebre all'amico improvvisamente scomparso e per far sapere alla comunità dei connazionali la tragica notizia del decesso.

Niente di diverso da quei mazzi di fiori, o lapidi improvvisate, o cippi non autorizzati, che anche noi italiani depositiamo sul luogo dove un congiunto ha perso la vita in un incidente stradale. Il modo pietoso per esorcizzare il teatro di un dramma, per renderlo anche luogo di rimembranza, invito alla preghiera, monito per i giovani che vi passeranno.

Perché ai peruviani non è stato consentito? Gli immigrati non hanno diritto a quelle che gli italiani considerano inveterate consuetudini? Neanche di fronte alla morte. "Dal dì che nozze e tribunali ed are, dier alle umane belve esser pietose" scriveva Ugo Foscolo duecento anni fa nel Carme dei Sepolcri. A Firenze ce ne siamo già dimenticati?