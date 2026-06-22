Che tempo fa? Gran caldo ma anche temporali

"Gran caldo ma anche temporali". Così il Lamma inquadra la situazione meteorologica di questi giorni.

"Fino a giovedì infiltrazioni d'aria più umida alle medie quote troposferiche potranno rinnovare condizioni di instabilità pomeridiana.Martedì. Temporali pomeridiani in sviluppo sull'Appennino, specie centro-meridionale, in parziale estensione alle zone interne tirreniche.Possibili episodi temporaleschi anche nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna, nonché sulle Alpi piemontesi e centro-orientali.Mercoledì. Instabilità più diffusa con temporali pomeridiani possibili su buona parte delle zone interne delle regioni tirreniche (compresa la Toscana) e della Sicilia. Rovesci temporaleschi anche sull'Appennino tosco-emiliano, ligure e sui settori alpini. Non esclusi locali sconfinamenti in Val Padana.Giovedì. Si riduce ma non scompare la variabilità pomeridiana, in particolare su Appennino meridionale, entroterra siciliano e Alpi.Da venerdì 26 a lunedì 29 l'anticiclone si sposterà verso est risultando più solido anche sul Mediterraneo centrale e sull'Italia.