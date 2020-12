Champions Donne, Fiorentina-Slavia Praga finisce 2-2

ph Acf Fiorentina

Per le viola a segno Quinn e Sabatino. Ritorno aperto ma servirà una squadra molto cinica, abile a sfruttare le occasioni

Finisce 2-2 l'andata dei sedicesimi di finale di Champions League tra Fiorentina Femminile e Slavia Praga, allo stadio Franchi. Il ritorno mercoledì prossimo 16 dicembre alle 14 a Praga- Reti: 3' Quinn (F), 39' Persson (S), 59' Divisova (S), 78' Sabatino (F).

Partita molto bella, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Fiorentina più tecnica, Slavia Praga più forte fisicamente e cinica, abile a sfruttare le occasioni.

Viola in vantaggio dopo 3' con Quinn brava a colpire in maniera potente di testa sugli sviluppi di un corner. Reazione dello Slavia contenuta da Ohrstrom, poi al 9' bello scambio tra Clelland e Sabatino, Votikova esce in presa bassa. Al 18' il primo giallo della gara, comminato a Bonetti che si 'sacrifica' fermando un contropiede. Al 20' dalla distanza Karasova sfiora la traversa. Ammonizione anche per Claudia Neto al 24'. Ci prova Clelland al termine di una bella discesa sulla sinistra, palla di poco a lato. Al 40' pareggio sugli sviluppi di un angolo di Persson. Il primo tempo si chiude così in parità: 1-1 al Franchi.

Raddoppio Slavia a inizio ripresa con Divisova. Il pareggio della Fiorentina al minuto 78' con un'azione pregevole di Tatiana Bonetti che gioca con la riga di fondo come alleata, salta due avversarie e crossa teso per Sabatino che segna con il piattone spedendo sotto la traversa. 2-2 al Franchi quando mancano 10' alla fine, ma il risultato non cambierà. Tra sette giorni la qualificazione passa dalla trasferta di Praga, dove le viola dovranno essere molto ciniche, brave a sfruttare le occasioni che potranno capitare.