Cgil-Sunia alla Regione: 'Limitare gli affitti brevi'

Firenze, 28 ottobre - “Abitare le città del turismo: verso una regolamentazione degli affitti brevi in Toscana”: è l’iniziativa, organizzata da Cgil Toscana, Cgil Firenze e Sunia, che si è svolta ieri a Firenze presso l’Auditorium del Consiglio regionale. CGIL e SUNIA da tempo sollecitano un intervento di revisione sulla normativa nazionale in materia di condominio, locazioni, fisco, turismo efficaci nel governare e riequilibrare il fenomeno della proliferazione incontrollata degli affitti brevi.

"La battaglia alle locazioni turistiche e al diritto, nel rispetto delle regole, di svolgere questa attività - sottolinea capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella - non è soltanto anacronistica e antieconomica per le casse dei Comuni, ma soprattutto mette in crisi un intero comparto economico nella nostra Regione. In Toscana il turismo vale il 12% del PIL regionale, oltre 12 miliardi di euro, e oltre 48 milioni di presenze ufficiali. La Toscana, al dodicesimo posto tra le regioni europee per presenze assolute, è senza alcun dubbio una delle regioni più turistiche al mondo. L’imposta di soggiorno in Toscana vale oltre 150 milioni di euro, soltanto a Firenze vale 70 milioni di euro e, di questi, 36 milioni arrivano dalle locazioni turistiche".

"Tutti i dati - evidenzia il coordinatore regionale di Forza Italia - dimostrano che il turismo cresce, crescono le presenze negli alberghi e crescono le presenze nelle locazioni brevi: ma veramente pensiamo di poter fare a meno di tutto questo? È una visione miope e statalista contro la quale ci opporremo in tute le sedi. Invece di recuperare gli immobili dismessi, le tante abitazioni vuote all’interno degli alloggi di edilizia residenziale pubblica o di chiedere un vero Piano casa, si pensa di rispondere all’emergenza abitativa prendendo le case dei privati? Ma lo capiscono i nostri amministratori di sinistra che, vietando le locazioni turistiche nel centro storico, il fenomeno si sposterà semplicemente fuori dal centro, desertificando ancora di più i centro storici e andando cosi ad avere ancora meno case sul mercato degli affitti in periferia? O l’obiettivo è vietare le locazioni turistiche in tutta la Toscana? Per noi la proprietà privata è sacra e la casa non si tocca.

Continueremo la nostra battaglia a favore del Turismo e delle locazioni turistiche, consapevoli che il turismo è essenziale per l'economia toscana".

"Siamo consapevoli - aggiunge Stella - che il settore alberghiero e quello extra alberghiero sono vettori economici fondamentali, per cui non deve esserci nessuna contrapposizione, ma soltanto la volontà di valorizzare entrambi. Ecco perché, come Forza Italia, abbiamo proposto di destinare il 20% dell’imposta di soggiorno alle strutture alberghiere, per ammodernamento degli immobili o per linee di credito per le ristrutturazioni".