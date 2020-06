Cerimonia in ricordo di Manuela Righini, Rialti e Masieri

​Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, prima dell’inizio della partita Fiorentina-Brescia grazie all'iniziativa di Ast e Ussi

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, prima dell’inizio della partita Fiorentina-Brescia, i presidenti dell’Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, e del Gruppo toscano giornalisti sportivi Ussi, Franco Morabito, hanno ricordato la collega Manuela Righini, alla quale è intitolata la sala stampa dello stadio, a 10 anni dalla sua scomparsa. Manuela era stata anche presidente del Gruppo toscano giornalisti sportivi, vicepresidente Ast e consigliere nazionale Fnsi.

Alla breve ma suggestiva cerimonia ha preso parte anche il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, che ha deposto un mazzo di fiori sulla postazione che occupava abitualmente Manuela Righini in tribuna stampa. Nell’occasione Bennucci e Morabito hanno ricordato anche Alessandro “Ciccio” Rialti, storico cronista della Fiorentina che ha seguito per più di quarant’anni per il Corriere dello Sport-Stadio e a cui verrà a breve intitolata la tribuna stampa del “Franchi”, e Giampiero Masieri de La Nazione, il “professore”, prestigiosissima penna del giornalismo sportivo, scomparso nel 2019 dopo aver scritto pagine indimenticabili sulla Fiorentina e sulla Nazionale.