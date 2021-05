Centro Europe Direct di Firenze: online il nuovo sito

Quale momento migliore per comunicare la riconferma del Centro Europe Direct Firenze se non la settimana del 9 maggio, giorno della Festa dell’Europa? Europe Direct di Firenze è infatti tra i 45 centri selezionati dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea per la nuova rete europea che sarà attiva dal 1 maggio 2021 al 31 dicembre 2025.

Il centro Europe Direct di Firenze costituisce un punto di riferimento importante per le cittadine e i cittadini che vogliono avvicinarsi all’Unione europea. Da oltre vent’anni infatti Firenze è uno dei punti della rete di informazione dell’Unione sul territorio. Il centro ha cambiato nome e collocazione, come sono cambiate le modalità di fornire il servizio, ma il nostro core business è rimasto invariato: siamo a disposizione per dare informazioni sulle opportunità di mobilità, di finanziamento e sugli aspetti che riguardano la cittadinanza europea e i diritti, continuerà a svolgere un’importante attività di comunicazione per ridurre la distanza tra le persone sul territorio e la dimensione europea, che appare lontana ma che ci coinvolge quotidianamente.

In occasione di questa riconferma abbiamo lanciato online un sito rinnovato, visitabile all’indirizzo https://europedirect.comune.fi.it/. Si tratta di uno strumento nuovo, pensato proprio per i cittadini che vogliono di avvicinarsi ai nostri temi e che hanno necessità di farlo in modo funzionale. Il nuovo portale, nella rete civica del Comune, offre ai cittadini non solo continui aggiornamenti sulle iniziative e sugli eventi legati all’Unione europea sul nostro territorio, ma costituisce anche un prezioso strumento per orientarsi nel mondo delle opportunità europee.

Le sezioni Muoversi in Europa, Finanziamenti europei, A scuola d’Europa e Europa sul territorio forniscono una panoramica completa delle possibilità e dei programmi europei a cui possiamo accedere, nei settori più diversi (studio, formazione, impresa e così via).

La riconferma del Centro Europe Direct costituisce una grande risorsa per il Comune di Firenze e per l’Area metropolitana, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui l’Unione europea si trova a vivere sfide inedite anche per la sua decennale storia ma che ne stanno rafforzando l’unità. Come ha dichiarato anche la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione del suo intervento a The State of the Union 2021 "Ogni anno, durante l’anniversario dell’unione, Firenze diventa il centro della nostra Unione. E non potrebbe esserci posto migliore per celebrare questo giorno dell’Europa. Firenze è la città del Rinascimento. Il posto dove tutto iniziò” e aggiungendo poi che “Dopo ogni crisi arriva un nuovo Rinascimento. E questo è ciò che serve all’Europa anche ai giorni nostri. È una nostra responsabilità porre fine alla pandemia e dare forma ad un nuovo inizio per l’Europa”.

La prima attività del Centro Europe Direct Firenze per questo 2021, per festeggiare l’Europa e coinvolgere i cittadini nella discussione sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa, promuovendo la piattaforma di discussione multimediale e multilingue https://futureu.europa.eu/ è una campagna lanciata sui social media “One Word for Europe” con la quale chiediamo alle cittadine e ai cittadini di scegliere la parola che per loro rappresenta al meglio il futuro dell’Unione e condividerla sui social con una foto che la ritragga, taggando i profili (Facebook, Instagram o Twiter) di Europe Direct Firenze e utilizzando gli hashtag #oneWordForEurope #IlFuturoèTuo #TheFutureIsYours.