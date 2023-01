Cento migranti in arrivo al porto di Marina di Carrara

"Entro lunedì arriveranno al porto di Marina di Carrara poco meno di cento migranti, tra i quali una trentina di minorenni". È quanto ha confermato, parlando questa mattina con i giornalisti, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"Abbiamo subito mobilitato - ha precisato - la Protezione civile regionale perché predisponga per una loro prima accoglienza presso Carrara Fiere, che è perfettamente in grado di ospitarli per alcune ore, in attesa che siano espletate le procedure che consentiranno di indirizzarli poi verso le altre destinazioni previste dal Ministero. E ci siamo adoperati per rispondere al meglio alla richiesta di collaborazione che ci è giunta dalla Prefettura di Massa-Carrara, con la quale siamo in costante contatto e con cui ci muoviamo in pieno accordo".

Giani ha infine sottolineato come la Regione Toscana sia considerata, a livello nazionale, un esempio di efficienza e di accoglienza dei migranti.