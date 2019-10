"Cenerentola - Il Musical" in prima nazionale a Barberino

Teatro Corsini, 12-13 ottobre 2019

La Compagnia delle Formiche annuncia il nuovo debutto di “CENERENTOLA – IL MUSICAL”. Dopo un tour durato ben sei anni lo spettacolo sarà completamente rinnovato. Il nuovo allestimento vedrà la sua prima tappa a Barberino di Mugello al Teatro Corsini per poi partire per una nuova tournée nazionale che toccherà ben 19 città, per oltre 35 repliche.

Cenerentola – il musical riscopre la celebre storia dei fratelli Grimm con un testo originale, ricco di magia e divertimento, capace di conquistare i più piccoli ma anche i loro genitori. Il cast, composto da oltre venti elementi, ricrea sul palco tutta l’atmosfera di un’epoca passata, con sontuosi costumi settecenteschi e sorprendenti scenografie. Le musiche orchestrali inedite accompagnano le vivaci e coinvolgenti coreografie corali, spettacolari gli effetti scenici-

LA COMPAGNIA

Nel 2003 un gruppo di amici decide di portare in scena il celebre musical “Aggiungi un posto a tavola”. Nasce così, quasi per gioco, la Compagnia delle Formiche, che negli anni successivi cresce e produce spettacoli sempre nuovi con produzioni destinate a tutta la famiglia. Questi spettacoli hanno richiamato l’attenzione, oltre che del pubblico, di agenzie di distribuzione che hanno permesso alla Compagnia di esibirsi nei maggiori teatri italiani.

Nel maggio 2016 la Compagnia, ha vinto con il musical “La spada nella roccia” il primo premio del concorso nazionale del musical originale "PrIMO". Presente su internet con il proprio sito (www.compagniadelleformiche.it) la Compagnia è anche attiva sui maggiori social network, vantando oltre 3000 iscritti alla fan page di Facebook e una community molto attiva.

Sul canale Youtube i video superano le 500.000 visualizzazioni, con apprezzamenti da utenti di tutto il mondo. Oggi il marchio Compagnia delle Formiche rappresenta una delle realtà più affermate in Italia nel settore del Musical, producendo numerosi spettacoli di successo rappresentati nei maggiori teatri.

TITOLO:

Cenerentola - il musical

TIPO DI SPETTACOLO

Musical in due atti rivolto a tutte le fasce d’età.

DURATA DELLO SPETTACOLO:

Un’ora e quarantacinque minuti (intervallo escluso)

MAGGIORI INFORMAZIONI:

LUOGO DELL’EVENTO: TEATRO CORSINI BARBERINO DI MUGELLO

DATE E ORARI: SABATO 12 OTTOBRE 2018 ORE 21:00 e DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 15:30 E ORE 18:30

COSTO BIGLIETTI:

€ 14,00 INTERO (DA 13 ANNI IN SU)

€ 8,00 RIDOTTO FINO A 12 ANNI

GRATUITO DA 0 A 2 ANNI

PREVENDITA:

Teatro Comunale Corsini

Pro Loco Scarperia

Punti vendita circuito Box Office

Online su TicketOne

Info e prenotazioni: Catalyst Teatro Corsini 055 331449 |055 841237

CAST ARTISTICO:

MARIA GIULIA OLMI – Cenerentola

ANTONIO LANZA – Principe

BENEDETTA NISTRI/CLAUDIA NALDONI - Matrigna

BENEDETTA BOTTAI – Gisella

GINEVRA QUACQUARINI – Virginia

LAPO BRASCHI – Ciambellano

BENEDETTA BOSCHI – Fata

EMANUELE DURANTE/MATTEO OSTUNI – Re

GIULIA QUERCIOLI – Regina

SCUOLA DI DANZA M.D.T. - Ensemble

CAST CREATIVO:

Regia Andrea Cecchi

Testi Andrea Cecchi, Alessio Fusi, Alberto della Rocca, Margherita Capecchi

Musiche Roberto Frascati

Arrangiamenti Roberto Bassi

Liriche Alessio Fusi

Scene Gabriele Moreschi

Coreografie Caterina Pini

Disegno luci Andrea Coppini eMimmo L’Abbate

Costumi Elisabetta Lombardi,Lucia Pini, Marta Regolini

Realizzazione scene e costumi Compagnia delle Formiche

Grafica Alessio Pollazzon

Produzione Compagnia delle Formiche

Datore luci Mimmo L’Abbate

Fonico di sala Pasquale Mariniello

Fonico di palco Claudio Notarstefano