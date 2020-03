Ceccardi svolta: "Aeroporto di Firenze, no a questa nuova pista"

foto Agenzia Dire

Toscana 2020: per la candidata in pectore del centrodestra "insistere è una follia". Nardella ringrazia: "La Lega che in Toscana è contro le opere pubbliche, lo sviluppo e la crescita è una grande novità. Così aiuta il centrosinistra"

(DIRE) FIRENZE, 6 mar. - Pronti via e Susanna Ceccardi, su 'Repubblica', da candidata in pectore del centrodestra al governo della Regione Toscana parla di uno "sviluppo sostenibile di Peretola" ma stronca l'attuale progetto di sviluppo dell'aeroporto di FIRENZE, stoppato anche dal Consiglio di Stato ("insistere è una follia").

Parole che già di prima mattina fischiano nelle orecchie del sindaco Dario Nardella, che subito ribatte all'europarlamentare del Carroccio: "La Lega che in Toscana è contro le opere pubbliche, lo sviluppo e la crescita è una grande novità", perché in vista delle regionaliè' "un aiuto a tutti noi, al centrosinistra. Quindi ringrazio Ceccardi per l'aiuto che ci sta dando nel vincere la campagna elettorale".

