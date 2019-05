Ceccardi (Lega): "Andiamo a prenderci la Toscana nel 2020"

La fedelissima di Salvini: "Se oggi si votasse con queste percentuali, il centrodestra vincerebbe. Il PD è soddisfatto? Benissimo..."

(DIRE) Firenze, 27 mag. - "Se oggi si votasse con queste percentuali, il centrodestra a guida Lega vincerebbe in Toscana.

Il Pd è soddisfatto? Benissimo, gli auguro ancora tante soddisfazioni come queste. Andiamo a vincere in Toscana nel 2020". Lo scrive su Facebook Susanna Ceccardi, coordinatrice del Carroccio toscano, fedelissima del vicepremier Matteo Salvini e candidata al Parlamento europeo.

"Grazie alle oltre 30.000 persone che in Toscana hanno votato per me. Per sapere se sono stata eletta però bisogna aspettare i dati definitivi sul Lazio", dice ancora. Stando ai numeri pubblicati dal Viminale, quando al conto sulle preferenza mancano circa 3.000 sezioni, Ceccardi ha collezionato 43.157 voti, la prima nella circoscrizione centro dopo il leader Salvini (ad ora 390.000 preferenze).