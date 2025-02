C'è un posto Champions per i viola?

CONFERENZA STAMPA MISTER PALLADINO 14 FEBBRAIO 2025

Il tecnico viola Palladino ha presentato la sfida con il Como stamani all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park:

SETTE - "Da qui alla sosta di marzo ci saranno sette partite fondamentali per definire la nostra stagione. Un percorso dove dovremo inserire anche le gare di Conference e vogliamo fare il meglio possibile".

INFERMERIA - "Gudmundsson ha avuto una forte tonsillite prima di Milano. Adlì sta recuperando da una forte distorsione alla caviglia. Pablo Mari dovrebbe è ingruppo ed è recuperato".

FAGIOLI - "Giocatore duttile e completo che ci darà una grande mano. Può ricoprire diversi ruoli, anche da trequartista ha fatto bene. Si vede che gli piace giocare il pallone, verticalizzare e rifinire l'azione".

COMO - "Principi di gioco chiari quelli di Fabregas. Ha un'identità chiara e bisognerà fare una buona partita difensiva e attaccare ancora meglio. Con rispetto degli avversari, ma la Fiorentina vuole fare punti per continuare il cammino".

CRITICHE - "Cerco solo di mettere i calciatori di stare bene in campo. Abbiamo cercato di inserire degli automatismi. Siamo la quarta miglior difesa, il quarto miglior attacco

VAR - "Non critico gli arbitri. Credo che se c'è un mezzo che li possa aiutare, lo devono poter usare. E' un percorso quello del VAR e sicuramente anche il protocollo verrà aggiornato di conseguenza".

GRUPPO - "Abbiamo un gruppo solido e dobbiamo aiutare i nuovi innesti a entrare nei nostri meccanismi. Dobbiamo dare un po' di tempo a quelli che sono arrivati per inserirsi al meglio".

SANREMO -"Sono concentrato sulla sfida al Como, ma ho visto un po' del Festival e se mi chiedi quale sia la mia canzone preferita non posso che risponderti: quella di Cristicchi dedicata alla mamma".