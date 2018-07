C’è gioco e gioco: seminario gratuito su ludopatia e gioco d’azzardo

Organizzata dall’Ordine dei giornalisti presso il salone Poccetti dell'Istituto degli Innocenti, in piazza Santissima Annunziata

Una giornata per capire e comunicare il tema della ludopatia e del gioco d’azzardo rivolta a giornalisti, operatori del settore, politici, ma anche funzionari della Pa e volontari. È l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Firenze, organizzata dall’Ordine dei giornalisti presso il salone Poccetti dell'Istituto degli Innocenti, in piazza Santissima Annunziata. Il seminario del ciclo ‘C’è gioco e gioco’ si terrà venerdì 13 luglio dalle 9 alle 13 e assegnerà ai partecipanti giornalisti quattro crediti formativi, ma sarà aperto a tutti coloro che sono in qualche modo coinvolti nella tematica.

Due i docenti: Giampiero Moncada, giornalista autore di pubblicazioni in materia e Roberto Mollica, medico e ricercatore, presidente sezione Lombardia della Società italiana tossicodipendenze. Interverranno Cecilia Del Re, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Firenze; Simona Neri, delegata per la Toscana dell'Anci; Vittorio Di Bernardo, capitano della Guardia di Finanza; Fabio Voller, medico della Asr Toscana. Gli argomenti affrontati riguarderanno i vari aspetti della materia puntando a specificare il contesto giuridico, il contesto sociale, il contesto economico, le fonti informative, le dinamiche della dipendenza, le norme di legge che regolano il cosiddetto ‘gioco pubblico’. La partecipazione è gratuita.



I giornalisti/pubblicisti dovranno registrarsi sul sito dell’Ordine e del Sigef per ottenere i crediti formativi: https://sigef-odg.lansystems.it.