Dalla scomunica voluta da papa Pio XII nel 1949 ai riformisti cattolici nel Partito Democratico, passando per gli anni del compromesso storico e per i "Folli di Dio" del cattolicesimo fiorentino: il saggio del giornalista scrittore Mario Lancisi intitolato Croce e martello, pubblicato da Sarnus nel centenario della nascita del Pci, affronta il rapporto tra cattolici e comunisti in Toscana, mettendo in luce le vicende e i personaggi chiave che si sono succeduti dagli anni Venti fino ai giorni nostri.

“A partire dal dopoguerra”, spiega l’autore, “si è snodato un lungo filo rosso che condurrà nel 1973 alla proposta di Enrico Berlinguer del Compromesso storico, viatico politico per la costituzione, e nel 1976 alla formazione del gruppo della Sinistra indipendente, che segnerà di fatto la fine dell’unità politica dei cattolici”. In questa lunga storia di attenzione e dialogo da parte dei cattolici con il mondo comunista si distinguono due differenti approcci: il primo, di stampo politico, è stato quello di Giorgio La Pira che, con la sua posizione “terzista” rispetto al degasperismo avvierà, già a partire dagli anni Cinquanta, la stagione del dialogo con la sinistra.

Il secondo, quello di Don Lorenzo Milani, la cui esperienza autonoma e originale non si baserà tanto sul dialogo, quanto sull’immedesimazione nella storia dei comunisti in carne e ossa in quanto appartenenti agli ultimi, agli emarginati, ai poveri. La rievocazione di figure chiave della politica e della cultura, tra cui anche intellettuali come Mario Gozzini ed Ernesto Balducci, e i numerosi documenti riportati in appendice nel volume, mostrano come la relazione tra “croce” e “martello” in Toscana si stata per molti versi peculiare, mescolando fede e militanza politica in un afflato che, spiega Lancisi, “ha conosciuto più la devozione staliniana alla Madonna che l’odio anticlericale di altre regioni italiane”.