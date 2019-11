Castrovilli convocato in Nazionale: il sogno azzurro di Gaetano si è avverato

ph courtesy Violachannel

Il centrocampista della Fiorentina chiamato da Mancini, assieme all'altro viola Chiesa, per le gare contro Bosnia e Armenia. Periodo d'oro per l'orgoglio di Minervino Murge: l'esplosione ad altissimi livelli, il rinnovo del contratto, il fidanzamento quasi ufficiale con Rachele Risaliti Miss Italia 2016 e ora l'azzurro

Il sogno azzurro si è avverato: Gaetano Castrovilli è stato chiamato in Nazionale, è un giocatore dell'Italia maggiore.

La convocazione del ct Mancini è arrivata oggi pomeriggio: il centrocampista viola sarà impegnato nelle gare contro Bosnia e Armenia (15 e 18 novembre).

Che periodo per l'orgoglio di Minervino Murge! L'esplosione in casacca viola, il rinnovo del contratto, il fidanzamento ormai quasi ufficiale con la splendida Rachele Risaliti Miss Italia 2016 (sono spesso insieme a cena fuori con gli amici, sui social si notano bene) e adesso l'approdo in maglia azzurra, dopo una gavetta niente male e tanto, tanto sacrificio.

Nell'elenco dei 29 convocati figura anche un altro viola, Federico Chiesa chiamato nelle prossime partite a fare vedere tutto quello di cui è capace perché ultimamente è stato autore di troppi alti e bassi, lui che della continuità aveva fatto negli anni scorsi un importante cavallo di battaglia.

Oggi i viola hanno svolto una seduta tattica in vista della gara di Cagliari di domenica prossima 10 novembre alle ore 12,30.

I biglietti per la gara contro il Lecce, in programma per sabato 30 novembre alle ore 20:45, saranno in vendita a partire da lunedì 11 novembre. Tutte le info e i dettagli al seguente link: http://it.violachannel.tv/vc13-prossima-partita-pag.html