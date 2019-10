Sorpresa Italia: Mancini non convoca Castrovilli

Chiesa invece è nella lista dei 27 e sarà a disposizione del ct per le partite contro Grecia e Liechtenstein

Non c'è Gaetano Castrovilli tra i convocati del ct Roberto Mancini per le partite dell'Italia contro Grecia (12 ottobre) e Liechtenstein (15 ottobre). Una vera sorpresa, perché l'ex allenatore della Fiorentina sta seguendo con grande attenzione il centrocampista viola e l'ha visto dal vivo in diverse partite dimostrando di gradire. Magari pensa che i tempi non sono ancora maturi e che a 22 anni tempo per crescere ancora ce n'è tanto. Vedremo.

Tra i 27 convocati azzurri c'è invece Federico Chiesa, ormai una garanzia per Mancini che lo schiera sempre titolare e ha grande fiducia nelle sue qualità.

Passando alla squadra viola, che non dovrebbe cambiare il modulo 3-5-2 nella partita contro l'Udinese, in programma domenica prossima 6 ottobre con inizio alle 12.30, vediamo alcuni dati di una ricerca fatta dal Museo Fiorentina per Violachannel. Eccoli, alla lettera.