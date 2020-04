Castelnuovo Berardenga sospende Cosap e imposta di soggiorno

Doppia misura a sostegno del tessuto economico colpito dall’emergenza Coronavirus

Castelnuovo Berardenga. Il Comune di Castelnuovo Berardenga vara una doppia misura a sostegno delle attività economiche colpite dalla crisi legata al Covid-19. La giunta ha approvato nei giorni scorsi la sospensione della Cosap, tributo per l'occupazione di suolo pubblico, fino alla fine dell'emergenza sanitaria e la sospensione del versamento dell’imposta di soggiorno, da parte di tutte le strutture ricettive presenti sul territorio comunale, per le prossime scadenze fissate dal regolamento per il 16 maggio e il 16 settembre.

“L’amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga - afferma il sindaco, Fabrizio Nepi - vuole essere sempre più vicina ai propri cittadini e al proprio tessuto sociale ed economico colpito dalla crisi legata all’emergenza Covid-19. La sospensione della Cosap e dell’imposta di soggiorno vanno in questa direzione e stiamo valutando ulteriori misure a sostegno di famiglie e imprese per aiutarle a fronteggiare, compatibilmente con le risorse a disposizione, una situazione straordinaria e senza precedenti”.