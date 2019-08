Castellina: il 24 agosto torna la Fiera del Cocomero

Stand gastronomici nel Parco delle Casce, animazione nelle vie del paese e musica in Piazza del Comune

Castellina in Chianti- A Castellina in Chianti si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Fiera del Cocomero, in programma sabato 24 agosto. La manifestazione animerà le vie del paese con cocomero e sapori tipici del territorio nel Parco delle Casce, dove gli stand saranno aperti a pranzo e a cena. In Piazza del Comune, ci sarà animazione musicale e ballo, mentre le vie del paese ospiteranno il mercatino di artigianato. L’appuntamento è promosso dall’associazione culturale Giuliano da Sangallo con il patrocinio e il contributo del Comune di Castellina in Chianti.

La Fiera del Cocomero nasce nel Dopoguerra, quando i contadini, stanchi del lavoro nei campi sotto il sole, caricavano sui loro carri i cocomeri più belli prodotti nei loro orti e li portavano in paese per venderli. Questa usanza rurale divenne presto una tradizione e un momento di socializzazione, coinvolgendo anche contadini in arrivo da altre zone della Toscana. La Fiera del Cocomero, dopo alcuni anni di sospensione, è stata recuperata alla fine degli anni Ottanta ed è diventato un appuntamento consolidato nell’estate castellinese.