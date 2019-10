Cassetta Postale: più nomi sulla targhetta

Può riportare più nominativi a supporto del recapito del portalettere?

Preg.mo Dott. Suisola,

mi permetto, se consentito, porLe il seguente quesito:

come inquilino con regolare contratto in condominio, posso tenere oltre al mio anche il nominativo della proprietaria dell'immobile in cassetta postale? L'amministratore è contrario.

La normativa al riguardo cosa stabilisce?

Molto Cordialmente,

Lettera firmata

Salve,

per quanto attiene i nominativi sulla targhetta in questo caso li potete tenere entrambi.

Non vi sono impedimenti normativi in tal senso

Saluti