Caso Russo: indagini su resti umani trovati a Galceti

Un escursionista di Firenze ha segnalato le ossa rinvenute a Prato

Sul colle pratese sono stati rinvenuti resti umani sui quali sono stati trovati effetti personali riconducibili a Sergio Russo.

Scomparso da Prato nell'aprile 2015 l'uomo di Narnali è stato cercato grazie alla denuncia della moglie supportata dall'associazione Penelope.

L'avvocato Daica Rometta legale di Penelope Italia, precisa a Chi l'ha visto che “pure in presenza di alcuni elementi, come effetti personali, che non escludono che si tratti del Sig. Russo, allo stato mancano risposte certe che saranno acquisite dall'indagine in corso, anche di natura genetica, coordinate dalla Dott.ssa Canovai della Procura di Prato”.

Abbiamo incontrato la moglie di Sergio presente agli eventi organizzati in Toscana da Penelope Italia per tenere alta l'attenzione sul caso con il timore che troppo frettolosamente potesse essere archiviata come scomparsa volontaria.

Nelle ultime ore la donna scrive sui social "Non abbiamo nessuna voglia di parlare. Vogliamo solo la verità".