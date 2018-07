​Sono in corso gli accertamenti per individuare i contatti stretti da sottoporre a profilassi

E' stato appena notificato all'igiene pubblica della AUSL Toscana centro un caso di meningite di tipo B in una bambina nata nel dicembre 2017 e residente nell'area pistoiese.

Sono in corso gli accertamenti per individuare i contatti stretti da sottoporre a profilassi. La piccola è ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze in prognosi riservata.



Seguiranno aggiornamenti sul caso.