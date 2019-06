Casellati: "Rappresenta il genio italiano nel mondo"

La presidente del Senato a Firenze ricorda l'ultima visita del regista a Palazzo Madama: "Ad aprile già faceva fatica a parlare ma tutti lo applaudivano e ha detto 'grazie'"

(DIRE) Firenze, 17 giu. - "Sono venuta a rendergli omaggio qui a Firenze, nella sua città: del resto Zeffirelli rappresenta l'eccellenza e la genialità italiana nel mondo. E' stato un uomo libero, come deve essere libera l'arte in tutte le sue articolazioni. Lo ricordo con affetto, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile per tutti". Lo spiega ai giornalisti Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, conclusa la visita alla camera ardente allestita nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per Franco Zeffirelli. "Ho voluto ricordarlo nell'ambito delle mie iniziative 'Senato e cultura', dargli un riconoscimento per quello che ha rappresentato per l'Italia". Il maestro, continua, "ha lavorato nei palcoscenici più prestigiosi, tenendo alta l'immagine dell'Italia anche come senatore della Repubblica: è stato un mio collega, e il fatto di aver partecipato anche alla vita politica ha significato dare alla cultura un valore aggiunto". Casellati, poi, si dice commossa ripensando all'ultima sua visita in Senato: "Ad aprile di quest'anno, già faceva fatica a parlare, pero' di fronte ad un pubblico che gli ha tributato un applauso lunghissimo ha detto 'grazie'. Era commosso, e quindi avergli regalato questo momento di gioia, dovuto, per quello che rappresenta, mi ha lasciato un ricordo piu' dolce nel dolore di questo momento".