Cascine, tra cocaina marijuana ed hashish: ecco chi vigila sui parchi di Firenze

I cani addestrati dalla Polizia Municipale del capoluogo toscano sono i protagonisti di una intensa caccia antidroga

Prosegue l'attività all'interno del Parco delle Cascine, il Central Park di Firenze dove le forze dell'ordine registrano periodicamente attività di spaccio, soprattutto attorno alla Tramvia, e presenza di droga occultata tra le siepi, sotto le foglie ed in vari anfratti che solo i cani addestrati riescono a scovare.

L'attività promossa dall'assessore Federico Gianassi e dal sindaco Dario Nardella si sta rivelando proficua e sono in programma controlli e visite settimanali nei parchi dei quartieri cittadini.

L'ultima battuta di caccia poche ore fa. Piper stava facendo allenare il collega Babacar, ancora in fase di addestramento, nel controviale pedonale di viale degli Olmi quando in prossimità della fermata della Tramvia lato Giardino della Catena i due cani hanno fiutato qualcosa dirigendosi verso una siepe.



Qui sotto le foglie, tra la vegetazione, Piper e Babacar hanno scovato 5 involucri di cellophane contenenti sostanze stupefacenti: hashish pari a 25,80 grammi e marijuana per ulteriori 8,62 grammi. Tutto è stato sequestrato.



La giornata di Piper e Babacar è proseguita nel Quartiere 2, per la precisione nei giardini di Bellariva. Qui, insieme ad alcuni agenti del distaccamento di Campo di Marte e a una pattuglia della Polizia di Comunità, hanno perlustrato a fondo i giardini. Un intervento programmato a seguito anche di alcune segnalazioni raccolte durante l’incontro con i cittadini dello scorso 13 novembre presso il circolo La Loggetta.

I cani hanno fiutato ovunque all’interno dei giardini: tra le siepi, sotto le panchine, dentro i bidoni per la raccolta rifiuti ma non hanno trovato niente.



Il controllo all’interno dei giardini di Bellariva fa parte di un progetto più ampio: d’ora in poi le visite di Piper e Babacar diventeranno un appuntamento settimanale e interesseranno nei parchi e giardini dei vari quartieri. Un’attività che vedrà anche il coinvolgimento delle pattuglie dei distaccamenti e della Polizia di Comunità.