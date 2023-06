Cascine: morto olmo monumentale

"Andrés Lasso, responsabile verde urbano di Legambiente, ha raccontato in questi giorni la fine dell'unico e ultimo olmo monumentale a Firenze. Si tratta della pianta di piazzale Vittorio Veneto, all'ingresso delle Cascine. Probabilmente è la conseguenza di un intervento di alcuni anni fa, di cui non c'è stata adeguata spiegazione, con cui si arrivò a privarla di chioma e brache".

Lo dichiarano Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune e Francesco Torrigiani e Giorgio Ridolfi - Sinistra Progetto Comune Quartiere 1.

"Abbiamo - proseguono - depositato un'interrogazione con carattere di urgenza, per capire se chi ha agito sulla pianta fosse personale in appalto o interno all'Ente. Inoltre sosteniamo la richiesta di massima trasparenza sulla documentazione, oltre ad avere raccolto alcuni dubbi sulla gestione di un comparto in cui siamo convinti la Giunta dovrebbe investire risorse adeguate, per internalizzare una serie di attività.La settimana scorsa avevamo ricevuto aggiornamenti in merito alle nuove candidature per gli alberi monumentali. Visto che gli attuali sono in numero molto limitato, sarebbe il caso di non perderli e garantire alla cittadinanza puntuali spiegazioni per eventuali abbattimenti. Cogliamo l'occasione per una riflessione collettiva su cosa sta facendo la politica per tutelare il verde urbano e la memoria del territorio?".