La Casa del Vin Santo si trova a Firenze, a due passi da Piazza Della Signoria, ed è considerato un vero e proprio rifugio di buon cibo, relax e cortesia. Il ristorante è situato in via Porta Rossa ad angolo con via dell’Arte della Lana, ovvero nel cuore della Firenze più fotografata, dove i turisti sfiorando il naso della Fontana del Porcellino lanciano una moneta nella sua bocca come portafortuna.

Un’antica credenza fiorentina, infatti, vuole che se si mette una monetina in bocca alla statua del porcellino della fontana e questa cade oltrepassando la grata dove casca l’acqua, allora la fortuna sarà dalla propria parte.

La Casa del Vin Santo è un ambiente adatto a famiglie e turisti, che propone sia piatti innovativi sia quelli tipici della cucina toscana, tra cui l’immancabile bistecca fiorentina.

Casa del Vin Santo: dove si trova e come arrivare

Il ristorante Casa del Vin Santo si trova in via Via Porta Rossa 15-17/R, vicino alla Fontana del Porcellino posta a lato della Loggia del Mercato Nuovo, a due passi da Ponte Vecchio.

Proseguendo dritti oltre la fontana, infatti, ci si ritrova sull’iconico Ponte Vecchio, che fino al 1218 fu l’unico ponte della città ad attraversare l’Arno. Il ponte come lo si vede attualmente, fu ricostruito nel 1345 in seguito a una violenta alluvione.

Se invece dalla Fontana del Porcellino si gira in via Calimaruzza, si arriva dritti in Piazza della Signoria, una delle piazze più belle e conosciute della città dove s’innalza l’imponente Palazzo Vecchio.

Come è chiaro, la casa del Vin Santo si trova in pieno centro storico. Dunque se si arriva in macchina è bene sapere che la zona è a traffico limitato. A questo proposito, i giorni e gli orari in cui la ZTL è attiva sono:

Tutto l’anno nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20.00; il sabato dalle 7.30 alle 16.00.

Solo da inizio aprile a inizio ottobre anche la sera, dalle ore 23.00 di giovedì alle ore 3.00 di venerdì; dalle ore 20.00 di venerdì alle ore 3.00 di sabato; dalle ore 16.00 di sabato alle ore 3.00 di domenica.

Il parcheggio più vicino è a circa 500 metri dal ristorante. Se invece ci si muove con i mezzi dalla Stazione Santa Maria Novella, è possibile prendere l’autobus C2 e scendere alla fermata Orsanmichele (11 minuti). Dalla stazione al ristorante, il tragitto conta circa 850 metri ed è percorribile anche a piedi (11 minuti).

Il ristorante

Casa del Vin Santo è di nuova gestione e vanta la presenza di uno Chef innovativo. All’ingresso del ristorante è posizionata una grande vetrina con esposte oltre 20 tipologie di carne. L’ambiente interno risulta caldo e accogliente, contribuendo a creare un clima disteso e piacevole perfetto per poter godere di un momento davvero conviviale. Il locale può ospitare 80 coperti e durante la bella stagione, dopo le 19.30 (quando l’edicola antistante chiude), vengono allestiti anche sei-sette tavoli all’esterno.

La Casa del Vin Santo è aperta tutti i giorni, dalle 11.00 alle 23.30, dunque sia a pranzo che a cena. Per info e prenotazioni è possibile contattarlo al numero 055 216995.

La cucina

Il ristorante Casa del Vin Santo offre piatti tipici della cucina italiana, specialità toscane e una ampia varietà di carne selezionata. Si tratta di una cucina contemporanea con riferimenti sia alla tradizione tipica fiorentina che alla gastronomia nazionale e mediterranea.

I piatti più richiesti e apprezzati sono le pappardelle al ragù di cinghiale, la bistecca alla Fiorentina con filetto Chianina IGP e l’ossobuco di vitella alla Fiorentina.

Tipici della tradizione gastronomica toscana, ma con un tocco di originalità, si segnalano i seguenti piatti:

Zuppa di cipolle e formaggio

Pappa al pomodoro

Risotto rapa rossa, caprino e nocciole

Cappelletti ai porcini e patate con animelle

Tagliatelle ragù di cinta senese e burrata

Pici carbonara e tartufo fresco

Tartare di chianina con burrata

Ribs di manzo CBT

Ossobuco di vitella ai porcini

Filetto di chianina IGP

Bistecca alla fiorentina di black angus irlandese

Bistecca alla fiorentina con filetto “scottona”.

La carta dei vini mette in risalto l’eccellenza e la varietà delle produzioni toscane: dal Nobile di Montepulciano Ruffino al Chianti classico DOCG Riserva Ducale/Tignanello, dal Morellino al Bruciato di Bolgheri di Antinori, dal Rosso e Brunello di Montalcino ai quotati Solaia Antinori.

Buona selezione anche di bianchi e rosé, oltre che di bollicine e grappe riserva.

Per mangiare alla Casa del Vin Santo, il prezzo medio è di circa 50 € a persona. Prenotando un tavolo online attraverso il sito, però, è possibile ottenere uno sconto del 20% in base alla fascia oraria selezionata.

Recensioni

Le recensioni online sul ristorante sono prevalentemente positive ed entusiaste. Ciò che la clientela apprezza di più è la buona posizione, comoda per girare il centro della città e due passi da Piazza Della Signoria. Anche l’ambiente e l’atmosfera del locale sono molto apprezzati dalla clientela italiana e straniera, il personale risulta professionale e garbato, il servizio è veloce e il cibo è di ottima qualità.

Riguardo alla cucina, si apprezza la selezione di carni, dai piatti più elaborati alle cotture alla griglia. Ottime la bistecca Fiorentina e la bistecca di Sashi Freygaard. Buoni anche i dolci.

Recapiti

Casa del Vin Santo

Via Porta Rossa 15-17/R, Firenze

Telefono: 055 216995

Per prenotazioni: https://www.flofood.it/casa-del-vin-santo.html