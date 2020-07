Caruso Radio Day sabato 11 luglio

Lastra a Signa: serata speciale

Viva la radio, di ora e di allora.



All’inossidabile apparecchio, alla sua storia e ai suoi miti, porge tributo la rassegna Voci in Villa, sabato 11 luglio a Villa Caruso di Bellosguardo (ore 21,15, Lastra a Signa, Firenze), con la serata Caruso Radio Day.



Come in un programma radiofonico ci sarà un conduttore, Mirco Roppolo, e ci saranno gli ospiti, canterini e non solo.



Ci sarà il trio vocale Le Signorine con “Canzoni da due soldi”, concerto/spettacolo sospeso tra swing e jazz, ironia e leggerezza. Costumi e oggetti di scena sono rigorosamente d’epoca.



Con gli attori Marco Natalucci e Rosanna Gentili torneremo poi a “Eleuterio e Sempre Tua”, tra i più fortunati programmi della radiofonia italiana, esilarante “Gran Varietà” sulla vita di coppia inaugurato nel 1966 da Rina Morelli e Paolo Stoppa.



E ancora, esposizione di radio d’epoca e dj-set, mentre ad aprire l’appuntamento (alle ore 19) saranno gli allievi del corso di teatro del Teatro delle Arti.



Biglietti 12/10 euro, sconto per soci Coop. I biglietti si acquistano all’ingresso, si consiglia la prenotazione - tel. 055 8721783, info@villacaruso.it, www.villacaruso.it – .



Tutti gli appuntamenti si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza per l’emergenza Coronavirust. In occasione degli spettacoli si possono gustare piatti sfiziosi e buoni vini serviti al banco.



Villa Caruso di Bellosguardo è in via Bellosguardo a Lastra a Signa (Firenze). Per chi viene in auto: impostare il navigatore su via Cesare Pavese - Lastra a Signa e non via di Bellosguardo.



