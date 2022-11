Caro energia: a rischio quasi 8 mila imprese e 20.000 lavoratori

"Gli effetti del caro energia stanno colpendo pesantemente il terziario toscano. Se nulla cambierà, in maniera sostanziale e in tempi brevi, in Toscana sono a rischio 7.800 imprese dei settori commercio, turismo e servizi ed oltre 20 mila posti di lavoro. Sarebbe una debacle inimmaginabile, che va assolutamente evitata, servono supporti strutturali per affrontare l'aumento dei costi, come chiedono giustamente gli imprenditori del settore". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella a seguito della pubblicazione dell'ultimo osservatorio congiuntale sulle imprese del terziario condotto da Format Research per conto di Confcommercio Toscana.

"Gli imprenditori - sottolinea Stella - ritengono insufficienti le misure prospettate per ridurre l'impatto economico del caro energia, come spegnere le insegne luminose e le apparecchiature non necessarie, regolare il termostato o fare turni di lavoro ridotti per contenere i consumi. Sono invece necessari supporti strutturali per affrontare l'aumento dei costi. Servono investimenti, e un supporto costante da parte sia del Governo che della Regione e degli enti locali".

"Lo sblocco delle trivellazioni nell'Adriatico è una scelta a lungo attesa e certamente utile nell'ottica di renderci autonomi", afferma Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, che spiega: "Il Presidente del Consiglio Meloni ha espresso una chiara volontà in tal senso e i numeri che ha esposto dimostrano quanto beneficio ne avrebbe il Paese". Per Mazzetti, "il gas italiano, insieme ad altre fonti e tecnologie senza alcuna preclusione, è una risorsa inestimabile, fino ad oggi lasciata incustodita, oggetto delle mire altrui.

È bene che l'Italia cominci a sfruttare fino in fondo tutte le sue risorse, a partire dal suo gas, da dare prima di tutto e a prezzi calmierati alle imprese consumatrici". "Condivido, inoltre, l'approccio di Meloni: continuare a sostenere i più esposti mentre si costruisce un nuovo mix energetico. Da mesi chiedevo al governo Draghi un intervento del genere senza però alcuna risposta concreta, plauso al nuovo governo di Centrodestra che è subito passato dalle buone idee ai fatti, con uno dei primi provvedimenti operativi", conclude Mazzetti.