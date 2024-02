Carnevale: domenica 18 febbraio tornano i giganti di cartapesta

Tornano protagonisti i giganti di cartapesta del Carnevale di Viareggio. Domani (domenica 18 febbraio) alle ore 15 il tradizionale triplice colpo di cannone darà il via al Quinto Corso Mascherato. Sui Viali a Mare sfilano i nove carri di prima categoria, i quattro di seconda, le otto mascherate in gruppo e le otto isolate realizzate dagli artisti del Carnevale di Viareggio.

Al Corso partecipano, oltre alle pedane aggregative, anche la mascherata fuori concorso “Il Carnevale è più animato con la eco-band di Cartoon Network e Boomerang!” e la pedana di radio m2o con l’animazione musicale dei dj e speaker della radio partner del Carnevale 2024.

Al Museo del Carnevale, che sarà aperto dalle 9 alle 13, è possibile partecipare ad una visita guidata alla scoperta della storia e delle tradizioni, in programma alle ore 10,30 (con prenotazione al numero 342 9207959).

Vuole regalare una mattinata di allegria e spensieratezza ai ragazzi con disabilità “Maschere in Moto per un Sorriso”, la nuova iniziativa organizzata in occasione del carnevale dal Moto Club Pisa con il patrocinio di Confcommercio Provincia di Pisa e del Comune di Pisa che si terrà domenica 18 febbraio dalle 10 alle 13 a Tirrenia, in piazza Belvedere.

Saranno presenti i centauri del Moto Club Pisa, in maschera per l’occasione, con sidecar che faranno provare ai ragazzi partecipanti l’emozione di salire in sella ad una moto in un percorso allestito nel rispetto delle normative di sicurezza. Allieteranno l’evento anche i clown di corsia dell'associazione 'Libecciati Vip Livorno', che offriranno ai partecipanti momenti di spensieratezza a due e a tre ruote, oltre a giochi e animazioni. Per qualunque informazione è possibile contattare il Moto Club Pisa al 3355350819 o al 3249963035.

Tutto pronto per il Carnevalfratta, il grande ritorno della festa storica che domenica 18 febbraio, a partire dalle 15 e fino a dopo cena, colorerà e riempirà piazza San Francesco.

Una giornata dal sapore buono, come dimostra la volontà degli Osti di San Francesco di preparare un menù speciale dedicato proprio al Carnevalfratta: così all’imbrunire e fino a dopo cena spetterà a loro accogliere le persone con tordelli e polpette (a cura di Ristorante Mecenate), pulled pork e lampredotto (grazie all’Osteria Lo Stellario), 5e5, ovvero focaccia con la cecina, e focaccia e nutella (con Bonny Pizza), pizza (con Marameo Pizzerie) e prelibatezze dolci come le frittelle (alla crema e senza, grazie all’Osteria La Dritta). Il tutto accompagnato da vino, birra e bevande analcoliche e dal sound degli Organic Duo, la formazione musicale composta da Luca Giovacchini e Matteo Sodini, con Filippo Guerrieri e Renzo Cristiano Telloli come special guest.

Domenica 18 in piazza San Francesco ci sarà spazio anche per i ricordi a partire proprio dalla mostra itinerante di foto che contribuirà ad abbellire la festa. Scatti di una volta che raccontano il quartiere e il Carnevalfratta “dei tempi d’oro”, quando, nei primi anni Ottanta, si affermò non più - e non solo - come un momento di festa ma come una vera e propria occasione per vivere la città e la sua comunità. E ancora, il quartiere com’era, la piazza piena e colorata, bambini ora adulti e genitori ora nonni che potranno riconoscersi e ritrovarsi nelle immagine realizzate, tra gli altri, anche da Vincenzo Moneta, poliedrico artista lucchese, anima dello storico carnevale di Lucca e “occhio” allenato a cogliere i sentimenti nascosti nei luoghi e nelle persone.

Un tuffo nel divertimento sarà garantito anche da Simonetta Simonetti dell’As Libertas che coinvolgerà i bambini e le famiglie nei giochi di una volta, dallo sculaccione a bandiera, ad un due tre stella ai i 4 cantoni fino al gioco del mondo. E ancora, dalle 15, i giochi e gli effetti speciali dell’arte di strada in tutte le sue forme: trampolieri e giocolieri, i burattini del Circo e la Luna, la Grande Festa delle Bolle di Sapone di Mastro Bolla e il ritmo coinvolgente della Siacchetrà Street Band.

L’evento, organizzato dagli Osti di San Francesco con il Comitato popolare di San Francesco e l’associazione culturale e di promozione sociale Catecholamina Garage,gode del patrocinio del Comune di Lucca e del contributo della Camera di Commercio Toscana nord-ovest e di Confcommercio Lucca.

SABATO 24 FEBBRAIO IL GRAN FINALE

L’ultimo appuntamento con il Carnevale di Viareggio 2024 è per sabato 24 febbraio con il sesto Corso Mascherato. Al termine della sfilata in notturna, che inizierà alle ore 17, verranno letti i verdetti della Giuria. Poi lo spettacolo pirotecnico darà l’arrivederci all’edizione 2025, che inizierà sabato 8 febbraio.