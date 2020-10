Carlo Conti positivo al Coronavirus

Lo ha rivelato lo stesso presentatore sui suoi social. Anche Alia Guagni in quarantena

Voglio essere io stesso a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico". Così Carlo Conti ha annunciato su Instagram la propria positività al Coronavirus.

Subito una pioggia di reazioni di colleghi e fans del presentatore fiorentino, 59 anni, che continuerà a lavorare da casa.

Anche la calciatrice fiorentina Alia Guagni, ex capitano viola adesso in forza all'Atletico Madrid, si trova da alcuni giorni in quarantena essendo risultata positiva.