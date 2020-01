Carceri: Sinistra Progetto Comune in visita al Gozzini di Firenze

Domattina assieme a una nutrita delegazione. Bundu e Palagi: "Ambito fondamentale per misurare lo stato di cattiva salute di cui gode la nostra Repubblica"

"Siamo stati a Sollicciano per Ferragosto e Natale. Abbiamo visitato l'istituto penale minorile Meucci in occasione dell'ultima Giornata mondiale dei diritti umani a dicembre. Domani prenderemo parte alla delegazione organizzata dall'Associazione Progetto Firenze, in coordinamento con Rita Bernardini del Partito Radicale, per verificare la situazione presso la casa circondariale maschile 'Mario Gozzini' di Firenze". Così Antonella Bundu e Dmitrij Palagi, consigliere e consigliera comunale di Sinistra Progetto Comune, che proseguono: "Sbaglia chi pensa che il nostro sia un interesse esclusivo per la popolazione detenuta. Questo è un ambito fondamentale per misurare lo stato di cattiva salute di cui gode la nostra Repubblica, in termini di rispetto delle condizioni lavorative, della tutela della dignità umana e del funzionamento del nostro sistema giudiziario".

La delegazione sarà composta da Massimo Lensi (Progetto Firenze), Grazia Galli (Progetto Firenze), Emanuele Baciocchi (Progetto Firenze), Duccio Martellini (Osservatorio Carcere, Camera Penale di Firenze) e il nostro gruppo consilare di Palazzo Vecchio.

All'uscita, prevista attorno alle ore 13.00, si terrà una conferenza stampa.