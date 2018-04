​Car sharing, anche furgoni nella flotta elettrica di Adduma Car

Oggi la presentazione dei nuovi 60 veicoli green tra cui 12 furgoni

A distanza di 6 mesi dal debutto, si amplia la flotta di Adduma Car. Il gestore, uno dei quattro del servizio di car sharing a Firenze, inserirà ulteriori 60 veicoli totalmente elettrici. Oggi la presentazione in Palazzo Vecchio con l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti e l’amministratore della società Antonino Campione. Si tratta di 48 auto e 12 veicoli commerciali, tutti del gruppo PSA (modelli 100% elettrici di Citroën e Peugeot) che porteranno la flotta a 100 veicoli in condivisione.

Oltre all’ampliamento della Flotta, Adduma Car prevede l’allargamento dell’area operativa, inizialmente in direzione del territorio di Sesto Fiorentino per poi puntare in un secondo momento verso altri comuni della Città Metropolitana di Firenze.