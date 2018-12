Capolinea Tramvia Stazione Unità: nuove modifiche alla viabilità

Le variazioni consentiranno al traffico di non intercettare la Tramvia

Ogni modifica alla mobilità comporta una fase di assestamento "Servirà qualche giorno perché le modifiche siano a regime e non si escludono iniziali rallentamenti" spiega l'assessore Stefano Giorgetti.

Le novità: "I veicoli provenienti da via Panzani potranno continuare verso via della Scala senza intercettare la Tramvia oppure dirigersi verso via Valfonda. Da via Alamanni gli autorizzati potranno raggiungere via Panzani come pure quelli provenienti da via Nazionale-largo Alinari, anche in questo caso senza intercettare la Tramvia".



I tempi dei semafori saranno soggetti a variazione. "Come accade per ogni variazione di mobilità, servirà qualche giorno perché le modifiche siano a regime e non si escludono iniziali rallentamenti. La situazione sarà monitorata no stop e i tempi semaforici verranno verificati via via in modo da poter effettuare gli aggiustamenti eventualmente necessari".