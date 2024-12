Capodanno in Toscana: cosa fare

La Toscana saluta il 2024 e dà il benvenuto al 2025 con musica e divertimento. A Empoli ad esempio c'è il “Capodanno in piazza della Vittoria” nell’ambito della programmazione di ‘Empoli città del Natale’.

A Firenze al cinema Astra di piazza Beccaria film e buffet con brindisi. Per la sera di San Silvestro, alle 21 buffet dolce con brindisi di benvenuto. Alle 21.30 ci sarà l’anteprima assoluta de “L’uomo nel bosco (Misèricorde)”, il nuovo lungometraggio di Alain Guiraudie che uscirà nelle sale il 16 gennaio, al primo posto dei migliori film dell'anno dei Cahiers du Cinema, che finirà intorno alle 23.20, per poi permettere agli spettatori di brindare al nuovo anno alla mezzanotte.

È un veglione di Capodanno unico, quello organizzato da UCI Cinemas per salutare il 2024 e celebrare l’inizio del 2025. A partire dalle 21:30 del 31 dicembre, in quindici multisala del Circuito gli spettatori avranno la possibilità di vedere in anteprima Dove Osano le Cicogne, nuovo divertentissimo film diretto da Fausto Brizzi e distribuito da Piper Film, che verrà presentato in diretta streaming dallo stesso Brizzi, accompagnato dagli attori Angelo Pintus, Andrea Perroni, Marta Zoboli e Beatrice Arnera.

Ma non è tutto, perché al termine della proiezione gli spettatori di UCI Bicocca verranno raggiunti in sala proprio dal cast che, allo scattare della mezzanotte, brinderà all’anno nuovo. Un momento di gioia che verrà condiviso anche con le altre multisale del Circuito, tutte collegate in streaming. Oltre a UCI Bicocca, Dove Osano le Cicogne verrà proiettato in anteprima presso: UCI Arezzo, UCI Firenze e UCI Luxe Campi Bisenzio.

Binomio, l’elegante ristorante e cocktail bar nel cuore del quartiere di Santa Maria Novella, presso l’Hotel Indigo Florence, invita a festeggiare l’arrivo del 2025 con un’esperienza indimenticabile. La notte di Capodanno sarà un connubio perfetto di alta cucina e intrattenimento: un menù straordinario firmato dallo Chef Donato Volpe e una serata animata da musica dal vivo e DJ set per accogliere il nuovo anno con stile ed energia. La proposta gastronomica della serata riflette l’identità unica di Binomio, dove la tradizione incontra la creatività.

A Calenzano Capodanno con brindisi a teatro proponendo con il comico Max Paiella nel suo one-man-show A RUOTA LIBERA, il tutto all’insegna del divertimento. Sul palco del Teatro Manzoni il protagonista della famosa trasmissione radiofonica “Il ruggito del coniglio” interpreterà i suoi migliori personaggi originali e le sue imitazioni più divertenti. Il tutto passando per tante parodie musicali che ripercorrono la storia della canzone italiana.

Max Paiella - A ruota libera è uno spettacolo con il pubblico, dove l’artista si offre in pasto agli spettatori come in un buffet, ma con al posto di rustici e pizzette, la musica, chitarra, note e tante voci. La canzone è l’artefice principale della cultura italiana dove le liriche dei Pooh o di Cesare Cremonini sono ormai il nostro vocabolario più che i libri di Umberto Eco. Se la letteratura non riesce più a creare l’entusiasmo di un tempo le canzonette invece sono il nostro vero riferimento culturale, insieme ai vari personaggi che infestano la nostra epoca con le loro storie.

Una commedia esilarante che si prende gioco dei cooking show e della smania di successo, offrendo anche momenti profondi ed emozionanti: questo è “Siamo alla Frutta (ovvero Un menù di risate)”, spettacolo scritto e diretto da Andrea Bruni, che riesce a intrecciare momenti di puro divertimento con riflessioni più profonde. Appuntamento quindi martedì 31 dicembre ore 21.45 e mercoledì 1 gennaio ore 18 al Teatrodante Carlo Monni, con la produzione Associazione ZERA che vedrà sul palco lo stesso Bruni, insieme agli attori Alessia De Rosa, Annalisa Vinattieri, Maddalena Amorini e Riccardo Giannini, a seguire un brindisi per festeggiare l’arrivo del 2025.

“Finale col botto” al Teatro Manzoni di Pistoia, alle ore 21.30: dopo 30 anni di musica insieme, Banditaliana, nata nel 1992 da una felice intuizione di Riccardo Tesi ed affermatasi negli anni come uno dei gruppi italiani di world music più noti a livello internazionale, ha deciso, in tutta amicizia, di sciogliersi e di festeggiare questo evento con un concerto finale a Pistoia, proprio dove il loro percorso artistico ha avuto inizio.

Il countdown sarà in piazza del Duomo, dalle 23 con Crazy 90s: il party anni ‘90 più pazzo che c’è a cura di On Stage Spettacoli, reduce da tantissimi sold out in tutta Italia. Si potrà ballare sui grandi successi della musica dance degli anni novanta, con la presenza, sul palco, di dj, vocalist, ballerine, mascotte e tantissimi effetti. A mezzanotte auguri del sindaco Alessandro Tomasi e brindisi al Nuovo Anno, a seguire, fino alle 1, la seconda parte della serata (ingresso libero, fino ad esaurimento posti).

Una serata all’insegna della musica e del divertimento per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. E’ quella organizzata dal Comune di Pisa per martedì 31 dicembre. La serata avrà inizio alle ore 22:00 con l’attesissimo concerto di Elio e le Storie Tese. Il gruppo salirà sul palco per uno spettacolo coinvolgente che ripercorrerà i successi della loro carriera, facendo cantare e ballare il pubblico fino al conto alla rovescia di mezzanotte. Allo scoccare della mezzanotte, un brindisi collettivo darà il benvenuto al nuovo anno, seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico.

I fuochi d’artificio illumineranno il Ponte di Mezzo, creando un’atmosfera magica grazie ai riflessi di luce sulle acque dell’Arno. Ma la festa non finirà qui. Per chi vorrà continuare i festeggiamenti, in Piazza dei Cavalieri sarà allestito un DJ Set di Nostalgia 90 che animerà la piazza fino a tarda notte, offrendo musica e intrattenimento per salutare il nuovo anno in grande stile.

Capodanno in Piazza organizzato dal Comune di Siena. I Sisters and Brothers canteranno il 31 dicembre in piazza San Giovanni sul sagrato del Battistero, capolavoro del primo Rinascimento italiano. Il line up dello concerto di Capodanno di Siena comprende Carla Jane come voce solista, il coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble e sezione ritmica con Alessio Buccella al pianoforte, Matteo Lancioni al basso elettrico e Francesco Favilli alla batteria. Il concerto avrà inizio alle 21.15 ed è ad ingresso gratuito.

Per l’occasione i Sisters and Brothers avranno come ospite speciale la pluripremiata cantante, vocal coach e direttrice di cori afro-britannica. Carla Jane e i Sisters and Brothers daranno vita ad un set vibrante, significativamente intitolato A Gospel Night, capace di trasmettere il significato più profondo di questo genere trascinante e coinvolgere coro e pubblico in un unico canto. Il programma comprenderà i classici della musica gospel e spiritual ("Oh, happy day", “Amen”, “Kumbaya”…) e alcuni evergreen natalizi reinterpretati con lo spirito della musica gospel, la musica dell’anima. Un mix di intensità espressiva e carica emotiva, un crescendo musicale caratterizzato da "shouting”, "call and response” e perfetto interplay fra voce solista e coro.