Capodanno: fine anno a Firenze

🎆Cosa fare per Capodanno a Firenze? Tutti gli eventi in programma in 5 piazze del centro

In Toscana non è semplicemente una notte di festa, ma un viaggio nell'incanto senza tempo, tra la storia che vive nelle antiche mura e l'arte dell'accoglienza che trasforma ogni dettaglio in un ricordo indimenticabile.

Festeggia il Capodanno a teatro con La Compagnia delle Seggiole. Presso lo Spazio Alfieri, il 30 e 31 dicembre, va in scena “Doppio Senso”, uno spettacolo unico tra risate, musica e canzoni, per salutare l’anno vecchio e brindare al nuovo.

A cura di Sabrina Tinalli, con la regia di Claudio Spaggiari, lo spettacolo vi trascinerà tra le parole che ingannano e i gesti che raccontano più di quanto sembrino. Accompagnati al pianoforte da Luigi Ragucci e dalla voce di Raoul Renzini, vivrete un viaggio attraverso scene memorabili tratte dal teatro italiano e internazionale, con un cast eccezionale composto da Ruggero Albisani, Fabio Baronti, Anna Collazzo, Claudio Spaggiari, Sabrina Tinalli e Silvia Vettori. L’organizzazione e l’allestimento sono curati da Fiammetta Perugi.

Approfondimenti Alessandro Riccio in scena a Fiesole

Anche a Empoli torna l’evento “Capodanno in piazza della Vittoria:” dalle 22 la piazza si animerà a suon di musica, balli e divertimento a ritmo di ‘Tormentoni anni ’90’ e lo speciale ‘Tombolone in piazza’.

Martedì 31 dicembre, ore 21.30, al Teatro Corsini di Barberino di Mugello (Fi) va in scena “Piccole donne crescono?”, un progetto di e con Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, la regia di Matteo Marsan, una coproduzione Compagnia Catalyst e Lo Stanzone delle Apparizioni. Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino, che ha composto anche testi e musica originali, sono le protagoniste di un testo brillante e commovente, a tratti parodistico e irriverente.

Loro anche la scrittura drammaturgica che resta fedele al romanzo, seppur destrutturandolo nel linguaggio e nella tessitura generale. Jo, Meg, Amy e Beth tentano, ognuna a modo suo, di trovare il loro posto nel mondo anche a costo di infrangere le leggi che stabilivano quale fosse la condotta appropriata a una donna. Le sorelle March rappresentano da sempre “l’incessante lotta anche interiore per trasformare la femminilità in qualcosa di meno piccolo”.

Esattamente come noi, ancora oggi.

Il capodanno più giovane della Toscana, insieme ad artisti amatissimi dalla Generazione Z. Shade, Petit, Federica Carta, Niveo, Crytical e Dennis Benincasa sono i protagonisti del “Radio Stop Party - Capodanno a Pontedera 2025”, in programma martedì 31 dicembre in piazza Martiri della Libertà a Pontedera (Pisa). Un San Silvestro di note e allegria (dalle ore 22,30), rigorosamente a ingresso libero, organizzato dal Comune di Pontedera e da Radio Stop, emittente che si conferma, per il quarto anno, partner ufficiale della notte più lunga. Direzione artistica a cura di Manuel Magni.

Dopo la fortunatissima “Dire Fare Baciare” con Elettra Lamborghini, Shade è pronto a far ballare piazza Martiri della Libertà con le sue canzoni intrise di pop e rap. Non c’è che l’imbarazzo della scelta, visti i 4 dischi di platino e gli oltre 100 milioni di ascolti e 200 milioni di views sul web. Non è da meno Petit: finalista di Amici 2023, il cantante romano spazia tra urban e pop, con tutta la freschezza dei suoi 19 anni. Il singolo “Mammami” conta oltre 17 milioni di streams e su Spotify ha un milione di ascoltatori mensili.

Dal salotto Tv di Amici anche Federica Carta, che a Pontedera ritrova Shade, con cui ha duettato in “Irraggiungibile”. E ancora, l’ex busker Niveo - che poche settimane fa ha aperto i concerti milanesi di Laura Pausini - e il rapper Crytical sull’onda dell’ultima hit “Playlist”. A dare il via è Dennis Benincasa, il giovanissimo pontederese protagonista del talent The Voice Kids.

Conduce la serata Roberto Giannoni - voce ed editore di Radio Stop - che per il fatidico countdown di mezzanotte porterà sul palco il sindaco Matteo Franconi e tutti gli ospiti della serata. Dopo i brindisi si apriranno le danze con Regina Miami e lo staff del Radio Stop Party, in consolle Marco Reset Dj. Come detto, la serata è a ingresso libero, e sarà trasmessa in diretta sulle frequenze di Radio Stop.

Castel Monastero, incantevole resort a 5 stelle che sorge tra le mura di un antico monastero medievale immerso nella verdeggiante natura senese, di proprietà della Famiglia Marcegaglia, si prepara a celebrare l’arrivo del 2025 con una serata esclusiva che unisce tradizione, gastronomia d’eccellenza e atmosfere di festa.

Il 31 dicembre 2024, gli ospiti del resort saranno accolti con un aperitivo di Champagne e canapés presso il suggestivo Chigi Bar. A seguire un menu d’autore che gioca con i sapori autentici e ingredienti di stagione pensato dallo chef stellato Davide Canella: dal gambero rosa con avocado e caviale, la quaglia con tartufo e lenticchie, al piatto signature e già iconico, i ravioli di anguilla. Per esaltare ogni sfumatura di gusto, ciascuna portata sarà accompagnata da una pregiata selezione di vini curata dalla Sommelier Manuela Lucarini.

La serata sarà animata da un duo musicale che offrirà un repertorio internazionale durante la cena, mentre, a mezzanotte, un brindisi celebrerà l’arrivo del 2025 e i festeggiamenti proseguiranno in grande stile: una band dal vivo farà danzare gli ospiti al ritmo di successi senza tempo, in un’atmosfera che omaggerà il meglio degli anni ‘70,’80 e ‘90.

Al risveglio, il 1° gennaio gli ospiti potranno godere del Brunch di Capodanno: un'esperienza sensoriale perfetta per inaugurare il nuovo anno all’insegna dei piaceri del gusto.